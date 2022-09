Após saidinha, 68 presos não retornaram às unidades prisionais na RPT

A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) informou que 68 dos 1.772 presos que foram beneficiados com a saída temporária na RPT (Região do Polo Têxtil) não retornaram às respectivas unidades, o que deveria ter ocorrido na última segunda-feira (19). A evasão representa 3,83% dos detentos que receberam o benefício.

Em Hortolândia, no CPP (Centro de Progressão Penitenciária), 56 dos 1.488 reeducandos não regressaram. Na Penitenciária Odete Leite de Campos Critter, a P2, foram seis de 86, na Penitenciária 3, foram dois de 28, e, no CR (Centro de Ressocialização) de Sumaré, quatro de 170 não voltaram.

Desde a portaria do Deecrim (Departamento Estadual de Execuções Criminais) em 2019, o benefício deixou de ocorrer em datas comemorativas, com exceção do período de Natal e Ano Novo. As saídas passaram a ocorrer nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

A Lei de Execuções Criminais estabelece que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, desde que seja para visitar a família. Caso não retornem, eles passam a ser considerados foragidos da Justiça.