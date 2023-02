Após queda, número de matrículas volta a subir em escolas particulares

Em 2021, rede privada na Região do Polo Têxtil havia sofrido com efeitos econômicos da pandemia

O número de alunos matriculados na rede particular de ensino da RPT (Região do Polo Têxtil) aumentou 10% no ano passado em comparação com o período anterior, de acordo com dados do Censo Escolar 2022 divulgados nesta semana pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), autarquia ligada ao Ministério da Educação.

No ano passado, foram matriculados 47.092 estudantes na educação básica da rede privada, que engloba os ensinos infantil, fundamental e médio. Em 2021, o total chegou a 42.830. Os números consideram as cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Professor e diretor de uma consultoria educacional, Jair dos Santos Júnior diz que não vê esse aumento com grande euforia.

“Essa alta é uma parcela da classe média que tinha tirado os filhos da rede particular por conta das dificuldades ao longo da pandemia e está tentando gradativamente recuperar, até porque sabemos que a educação dos filhos é prioridade”, afirma.

Coordenadora pedagógica e psicóloga, Daniela Munerato atribui a procura maior pelas escolas particulares a uma preocupação das famílias com um provável atraso no desenvolvimento das crianças e adolescentes que ficaram fora das instituições de ensino nos dois primeiros anos da pandemia ou com a interação prejudicada.

“Apesar da rede pública ter vivido as mesmas dificuldades que a rede privada, mas com condições diferentes, tanto do ponto de vista da escola como dos alunos, observa-se uma procura maior pela instituição particular por acreditar que esta tem mais ferramentas para recuperar essas perdas que as crianças e adolescentes tiveram durante a pandemia”, explica.

O Censo Escolar aponta ainda que a quantidade de matrículas na educação infantil (creche e pré-escola) das redes municipal, estadual e particular nas cinco cidades da RPT aumentou 7,2%, passando de 44.486, em 2021, para 47.692, no ano passado. O mesmo aconteceu com o ensino médio das três redes. O total de matriculados saltou de 34.572 para 37.435 na região, uma alta de 8,2%.

Para Santos Júnior, no caso da educação infantil, trata-se de um retorno das crianças para escola pós-pandemia.

“E aí, certamente, o impacto é maior na rede pública. É um número bom, maior do que o crescimento populacional [6,11% entre 2020 e 2022], o que mostra que um pouquinho mais da população está recuperando seus estudos”, comenta.

Daniela também avalia o crescimento nos ensinos infantil e médio como sendo consequência da crise sanitária.

“Durante a pandemia, várias crianças e adolescentes, inclusive com atestados médicos, deixaram de frequentar a escola. No caso dos adolescentes, muitos por depressão, ansiedade. E as crianças, devido à ausência da vacina, o que fez com muitas famílias ficassem com receio de mandar para a escola com medo de contágio”.

Apesar da alta nas matrículas, o professor acredita que ainda há um longo caminho para recuperar os danos provocados durante a pandemia.

“Recuperarmos o número de matriculados é só o começo do desafio, ainda temos que recuperar a qualidade do ensino e da aprendizagem dos nossos jovens”, conclui.