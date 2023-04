Após queda na pandemia, gastos das câmaras da região ultrapassam R$ 100 milhões

Após terem apresentado queda em 2020 e 2021, no ápice da pandemia da Covid-19, o gasto total das cinco câmaras da RPT (Região do Polo Têxtil) ultrapassou a barreira dos R$ 100 milhões no ano passado, conforme dados do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

As casas legislativas, somadas, custaram R$ 104,8 milhões em 2022. Houve um aumento de 16,83% em relação ao ano anterior, quando as despesas chegaram a R$ 89,7 milhões.

Câmara de Americana investiu em melhorias no ano passado – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Em 2020 e 2021, os gastos foram menores do que em 2019, último ano antes da crise mundial provocada pela Covid-19, que motivou cortes de despesa – as câmaras gastaram R$ 90,4 milhões em 2019 e R$ 89,6 milhões em 2020.

Com a melhora no quadro da pandemia e a consequente retomada das atividades, em 2022, os gastos subiram em todas as câmaras da RPT, com números superiores ao período pré-pandemia.

“É automático que, a partir do momento que acaba a pandemia, não está mais em atendimento remoto, as pessoas acabam vindo para a câmara, os funcionários estão trabalhando. Aí é natural que o gasto seja maior”, disse o vereador Thiago Martins (PV), presidente da Câmara de Americana em 2021 e 2022.

Segundo ele, no caso específico de Americana, a câmara também investiu em melhorias após a mudança de sede, ocorrida em fevereiro do ano passado.

“A gente foi gastando com algumas mudanças de porta, drywall, AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)… Várias coisas que, necessariamente, acabam custando. Não é um absurdo de um ano para o outro, mas já estava no planejamento de 2022”, afirmou.

Ele ainda investimentos em internet, telefonia, informática e digitalização de todo o arquivo da câmara. “Em 97 anos de história, nunca tinha sequer digitalizado um documento. Então, iniciei esse processo de digitalização. Na verdade, 2022 foi um ano de investimento mesmo na câmara”, comentou.

Valores

Em Americana, o gasto foi de R$ 26,1 milhões em 2022, 12,5% a mais do que no ano anterior, quando o Legislativo tinha registrado uma despesa de R$ 23,2 milhões.

Nos outros municípios da região, as despesas registradas no ano passado foram R$ 29,9 milhões,em Hortolândia; R$ 6,2 milhões, em Nova Odessa; R$ 17,9 milhões,em Santa Bárbara d’Oeste; e R$ 24,5 milhões, em Sumaré.

O TCE também disponibiliza os gastos per capta, ou seja, divididos pelo número de habitantes: R$ 107,09 em Americana, R$ 125,96 em Hortolândia, R$ 101,39 em Nova Odessa, R$ 91,75 em Santa Bárbara e R$ 84,68 em Sumaré. A média estadual é R$ 95,95.