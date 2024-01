Após perseguição e acidente, procurado da justiça é preso em Sumaré

Ele estava em um Honda Civic, com placas falsificadas, que foi roubado na cidade de Campinas

Carro com placas falsas foi detectado por meio do sistema do Centro de Operações Integradas - Foto: COI- Centro de Operações Integradas / Divulgação

Um procurado da justiça foi preso na noite desta quinta-feira (17), após fugir da equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal de Paulínia e causar um acidente no Matão, em Sumaré. Ele estava em um carro roubado com placas falsificadas.

De acordo com a Guarda de Paulínia, por volta de 20h, o sistema do COI (Centro de Operações Integradas), flagrou um carro com irregularidades, deixando a cidade de Sumaré rumo a Paulínia.

Na sequência, a informação foi repassada aos patrulheiros, que tentaram abordar o motorista do Civic pela Avenida Antônio Batista Piva, em Paulínia. De acordo com a corporação, sinais de parada foram dados e o motorista parou o veículo mas, quando os guardas se aproximaram a pé para realizar a abordagem, ele acelerou o carro e fugiu.

Houve um breve acompanhamento pelas ruas de Paulínia e Sumaré. O suspeito só parou no Matão, após bater o Civic contra um outro carro. A motorista do veículo teve apenas ferimentos leves.

Durante averiguação, foi constatado que o veículo estava com placas falsas e tinha sido roubado recentemente na cidade de Campinas. Foi detectado também que o homem era procurado da justiça e estava foragido do sistema prisional.

Ele foi levado à unidade da Polícia Civil de Sumaré, onde foi autuado em flagrante e preso.