Após frio causado por ciclone, temperaturas voltarão a subir na região

Segundo previsão do Cepagri, máxima deve atingir os 26°C no próximo sábado

O frio e o vento que chegaram à RMC (Região Metropolitana de Campinas) no início da semana devem ir embora no próximo sábado, quando as temperaturas voltam a subir, de acordo com o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

A baixa nas temperaturas e as rajadas de vento dos últimos dias foram ocasionadas pela formação de um ciclone extratropical. “Ele geralmente se forma em latitudes médias, mas nessa semana se formou principalmente na região do Paraná, bem próximo ao Estado de São Paulo”, afirmou o meteorologista do Cepagri, Bruno Bainy.

O ciclone promoveu uma convergência de umidade na região, que favoreceu a formação de nuvens e chuva. O ar frio de origem polar que chegou logo após a frente fria permanece na região até a madrugada de sábado, de acordo com o meteorologista.

Ciclone promoveu uma convergência de umidade na região, que favoreceu a formação de nuvens e chuva – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O frio será intenso hoje, pela proximidade do ar de origem polar. A nebulosidade causada pelo ciclone também colabora com a baixa temperatura, que impede a ação do sol. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a mínima em Americana deve ser de 11°C, enquanto a máxima pode chegar aos 19°C.

Amanhã, apesar do predomínio de sol durante o dia, a mínima deve ser ainda mais baixa, atingindo os 9°C, de acordo com Bainy. Ao longo do dia, as temperaturas sobem, com estimativa de 22°C.

O sábado amanhece frio, com mínimas no entorno dos 10°C, mas o predomínio será de sol durante dia, fazendo a máxima subir para 26°C. No domingo a temperatura também ascende, com máxima de 28°C.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Não há previsão de chuva para os próximos dias, mas chuva leve e isolada não é descartada pelo Cepagri.

ALERTA. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para ventos fortes e baixas temperaturas na RMC nesta quarta e quinta-feira, e, para o meteorologista do Cepagri, o fenômeno é uma das principais características do ciclone extratropical.

Os ventos mais intensos ficaram para quarta, mas ainda devem ter rajadas hoje. A velocidade média fica em 25 km/h, enquanto a região pode receber rajadas de até 45 km/h.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.