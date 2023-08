Após fim de semana gelado, calor deve voltar aos poucos em Americana e região

Massa de ar frio que derrubou as temperaturas máximas para 20°C no fim de semana está se afastando gradativamente da região

O fim de semana em Americana e na RPT (Região de Polo Têxtil) foi gelado, principalmente se comparado às últimas semanas. Neste domingo (27), o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) registrou máxima de 20°C, a segunda menor desde o início do inverno, em 21 de junho. Isso se deve à influência de uma massa de ar frio, que atingiu a região na última sexta (25) e que aos poucos está se afastando.

Sensação de frio voltará a ser notada neste inverno – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“A massa de ar frio já está começando a se afastar do Estado. Hoje [segunda] ainda é para ter temperaturas mais amenas e sensação térmica mais baixa por conta dos ventos moderados, mas para os próximos dias as temperaturas vão subir gradativamente. Não vai ser imediato, porque a gente vai ter bastante presença de nuvens”, explicou Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura).

Bruno ainda destacou que há possibilidade de pancadas de chuvas tanto nesta terça (29), quanto quarta (30). A consequência disso é a desaceleração do retorno do calor.

A previsão é de que as cidades da RPT só voltarão a atingir máximas acima dos 30°C a partir de sexta (1º).

O inverno de 2023 tem sido de altas temperaturas em todo o País. Segundo o Ciiagro, em 24 e 25 de agosto Americana atingiu máxima de 35,6°C.

Esses foram os dias mais quentes deste ano, já que superaram a marca de 35,3°C, maior até então, registrada em 27 de março.

Além de fatores como nebulosidade e entrada de ar quente, o fenômeno El Niño, que deixa a atmosfera mais aquecida e diminui a frequência e a intensidade das ondas de frio, tem influenciado nesses recordes.