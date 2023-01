Após fechar, buffet Mini Gente é alvo de ao menos 37 ações indenizatórias

Unidade do buffet Mini Gente, no Campo Limpo, em Americana, fechou e deixou clientes sem atendimento - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A rede de buffets Mini Gente enfrenta ao menos 37 ações judiciais em Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa que cobram a devolução do dinheiro pago por festas que não ocorreram por conta do fechamento das unidades. No total, os autores das ações – a maioria, pais que iriam fazer aniversário dos filhos – cobram R$ 360 mil em indenizações.

Todas essas ações foram protocoladas após o anúncio do fechamento, em 2 de novembro do ano passado. Na data, o casal Carlos Alexandre Tomé e Carla Ferreira Tomé comunicou pelas redes sociais o encerramento das atividades nas unidades de Americana e Piracicaba.

O fim do buffet atingiu também famílias de Santa Bárbara que fecharam contratos com o espaço que seria inaugurado em dezembro do ano passado. Estima-se que, no total, pelo menos 300 famílias ficaram no prejuízo.

Segundo Fábio Galassi, advogado que representa ao menos 14 famílias, atualmente, estão sendo feitas diligências para tentar localizar o casal e fazer a intimação. O Judiciário também tem feito pesquisas para bloqueios de contas e bens em nome dos proprietários da rede de buffets.

O LIBERAL apurou que três veículos em nome do Mini Gente já foram bloqueados. Trata-se de um Jeep Compass (modelo 2018), um Montana (2014) e uma Land Rover (2014).

As ações, de acordo com o advogado, pedem arresto de bens de todas as empresas e pessoas físicas ligadas ao buffet, suspensão das cobranças do parcelamento efetuado – no caso, de pagamentos feitos no cartão de crédito –, rescisão contratual com a devolução dos valores pagos e cancelamentos de eventuais cobranças e indenização por danos morais de até R$ 10 mil.

“Estamos conseguindo liminares para suspensão das cobranças das compras feitas por cartão de crédito e arresto de bens dos envolvidos. Entretanto, ainda não tivemos resultados positivos desses arrestos e ainda não conseguimos intimar nenhuma das partes”, declarou Galassi.

Em Americana, o caso é investigado pela delegada do 3º Distrito Policial, Sandra Aparecida Santarosa. Foram registrados pelo menos 200 boletins de ocorrência. O inquérito policial das vítimas que residem em outro município foi instaurado pela delegacia daquela localidade.

Segundo a Polícia Civil de Americana, por se tratar de suspeita de crime de estelionato, é necessária a representação da vítima, que tem seis meses para oferecê-la a partir da data do registro da ocorrência, caso contrário, perde seu direito. O andamento do caso ainda depende de representação de algumas vítimas.

Outro lado

O LIBERAL tentou contato com o casal pelo mesmo número que eles falaram com a reportagem em novembro do ano passado, mas não teve retorno.

Em 2022, dois dias depois de anunciarem o fechamento pelas redes sociais, eles disseram que nunca tiveram a intenção de lesar qualquer pessoa e que quando decidiram fechar as unidades, pretendiam ressarcir os clientes e fornecedores com a venda dos bens que estavam dentro dos buffets.

No entanto, alegaram que perderam o controle da situação tendo em vista que foram furtados vários desses bens e alguns quebrados pelos próprios clientes, que “decidiram fazer justiça com as próprias mãos”.