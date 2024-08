Após dias mais frios do ano, região terá calor de até 33ºC no fim de semana

Depois de quatro dias seguidos com temperaturas mínimas abaixo dos 10°C, as cidades da região terão calor que poderá chegar a 33°C no próximo fim de semana, de acordo com previsão do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A baixa umidade também demanda atenção quanto à saúde das pessoas.

Tempo deve esquentar nos próximos dias na região – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Conforme o LIBERAL noticiou nesta semana, após alerta feito pelo Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), a previsão era de que a partir desta quinta (15) as temperaturas começassem a subir na região.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A passagem de duas massas de ar polar, sendo uma na semana passada e outra nesta segunda, fizeram com que a região registrasse os dias mais frios do ano.

Em Americana, segundo dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), as mínimas oscilaram entre 6,7°C e 8,1°C.

Previsão

O contraste com a tendência para o próximo fim de semana é visto com naturalidade por Raphael Moura, meteorologista do Cepagri, já que sem a influência da frente fria a tendência é que o ar sobre o continente esquente gradativamente. O aquecimento é amplificado pela redução da cobertura vegetal nativa e o esgotamento dos recursos hídricos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Essa nova massa de ar, que está se aquecendo, é relativamente seca. Com o aumento gradativo da temperatura, a tendência é que a umidade relativa fique abaixo dos 20% durante os horários mais quentes do dia”, disse.

Segundo o Cptec, nesta quinta a mínima deverá ser de 14°C e a máxima de 31°C, enquanto na sexta a variação será de 17°C a 32°C. Nos dois dias do fim de semana, a previsão é de mínima de 18°C e máxima de 33°C.