Após chuva expressiva, temperatura deve voltar a cair na região

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) registraram volume de chuva expressivo no fim da última segunda-feira e nesta terça. De acordo com análises do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), há previsão de mais chuvas na próxima semana, que serão seguidas de quedas nas temperaturas.

Apesar do volume de chuvas, nenhum município apresentou ocorrências como pontos de alagamentos ou queda de árvores. Americana foi a cidade que registrou, de acordo com dados da Defesa Civil, o maior índice de precipitação acumulada nas últimas 24 horas, com 31 mm (milímetros). Em Hortolândia, o volume pluviométrico chegou a 15 mm.

Já em Nova Odessa, segundo a Coden Ambiental, na segunda o município registrou 9,6 mm. Nesta terça foram 12,5 mm. Em Santa Bárbara d’Oeste, a prefeitura informou que choveu 15,2 mm. A Defesa Civil de Sumaré divulgou que o acumulado das últimas 72h não atinge 0,1 mm.