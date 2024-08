Após calor acima da média, frente fria vai derrubar temperatura na região

Previsão é de máxima de 24°C e mínima de 13°C no domingo, em Americana, com possibilidade de chuva

A região terá uma nova reviravolta na temperatura neste fim de semana, com a passagem de uma frente fria. A máxima, que chegou à casa dos 35°C nesta semana, deve cair para 24°C neste domingo (25) em Americana, com mínima de 13°C e 90% de chance de chuva. A variação ocorre após um calor acima da média para agosto.

As previsões são do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Tempo seco em Americana: domingo tem 90% de chance de chuva na cidade – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Na semana passada, conforme o LIBERAL noticiou, os termômetros registraram os menores números do ano na região, que teve quatro dias seguidos com mínimas abaixo dos 10°C. As temperaturas subiram no final de semana passado e, a partir deste sábado (24), terão uma nova queda.

Todas essas mudanças acontecem num mês que, de fato, está fora do comum. Segundo o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), as máximas estão 5°C acima da média para agosto.

O pico foi na última quarta, com 35,6°C, conforme dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

De acordo com Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri, essa onda de calor, acompanhada de um período de baixa umidade, se deve a uma massa de ar quente e frio que ficou “estacionada” devido a um bloqueio atmosférico.

Porém, esse bloqueio já se desconfigurou. E agora, assim como aconteceu na primeira quinzena do mês, a região será impactada pela passagem de uma frente fria com trajetória continental, que acarreta em maior probabilidade de chuvas e mantém o frio por mais tempo.

“Com essa frente fria que está prevista para chegar no fim de semana, com uma trajetória novamente mais continental, a gente deve ter mudanças novamente expressivas nas condições meteorológicas”, destaca o especialista.

Neste sábado, ainda há previsão de calor, com máxima de 32°C em Americana. A queda deve ocorrer a partir de domingo e se acentuar na terça, com mínima de 8°C. As máximas devem voltar a ficar na casa dos 30°C na quarta.

Previsão do tempo em Americana, segundo o CPTEC:

Sábado (24/08)

Máxima: 32°C

Mínima: 17°C

Probabilidade de chuva: 5%

Domingo (25/08)

Máxima: 24°C

Mínima: 13°C

Probabilidade de chuva: 90%

Segunda-feira (26/08)

Máxima: 24°C

Mínima: 11°C

Probabilidade de chuva: 5%

Terça-feira (27/08)

Máxima: 27°C

Mínima: 8°C

Probabilidade de chuva: 5%

Quarta-feira (28/08)

Máxima: 30°C

Mínima: 11°C

Probabilidade de chuva: 5%