Após aumento de sarampo em 2019, máscaras ajudam a reduzir casos

Pasta destacou também a importância da campanha de vacinação contra o sarampo - Foto: Marcelo Camargo / ABr

Os casos de sarampo caíram em 2020 e 2021 na região, situação que pode ser explicada pelo uso de máscaras por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Isso porque a transmissão do sarampo ocorre por meio de gotículas, que ficam impedidas com essa barreira física.

A relação entre máscaras e redução de casos de sarampo foi feita pela Secretaria de Estado da Saúde, que também destacou a importância da campanha de vacinação contra o sarampo realizada no surto da doença, em 2019.

Em Americana, foram oito casos de sarampo em 2019, contra nenhum em 2020. Este ano, a prefeitura registra um caso suspeito de um menino de dois anos, que teve sintomas leves. O Estado, porém, já contabiliza um caso positivo na cidade em 2021.

A redução também foi observada em Santa Bárbara d’Oeste. Após ter registrado 10 notificações positivas em 2019, o município teve três no ano passado. Até o momento, não há nenhum caso em 2021. As duas cidades não tiveram óbitos pela doença no período.

No Estado de São Paulo, estão contabilizados cinco casos esse ano, incluindo um em Americana. No mesmo período do ano passado, foram 772 positivos e um óbito. No auge da doença, em 2019, foram 17.976 casos e 18 vítimas fatais.

A infectologista Ártemis Kílaris, de Americana, avalia que o uso de máscaras e até mesmo o fechamento de escolas por conta da pandemia tiveram papel na redução da circulação de sarampo. Contudo, a médica indicou a campanha de imunização realizada em 2019 como o principal fator para a diminuição dos casos. A ação buscou garantir que todos os adultos com menos de 50 anos tivessem três doses contra o sarampo.

“Quando teve surto em 2019, rapidamente foram adotadas as medidas de prevenção, e a principal foi a vacinação. Na ocasião, ninguém exigiu o uso de máscara, porque é uma doença que tem prevenção pela vacinação”, lembrou a médica.

Ártemis apontou que o sarampo é uma doença muito mais transmissível do que a Covid-19. Contudo, estudo do Centro para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos alertou que a variante Delta tão infecciosa que foi comparada à catapora e ao sarampo.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), nenhum caso da cepa foi identificado até o momento, mas já há casos na vizinha Piracicaba. Os índices da doença na região seguem apontando para queda nas internações.

“Com a população sendo vacinada contra Covid, teve uma queda muito importante no número de casos. Então não é só a máscara, é máscara mais a vacina. O diferencial foi a imunização”, finalizou a médica.