Após alta no fim do ano, transmissão da Covid na região despenca

Depois de atingir 1,42 em dezembro do ano passado, a taxa de transmissão do novo coronavírus na região de Campinas, que engloba a cidade de Americana, despencou para 0,67, o que indica um provável controle da disseminação do vírus.

Os dados são da plataforma SP Covid-19 InfoTracker, criada por pesquisadores da USP e da Unesp com apoio da Fapesp para acompanhar a evolução da pandemia. O último levantamento foi em 26 de janeiro.

O índice apontado pela plataforma indica que um grupo de 100 pessoas infectadas com o vírus pode contaminar outras 67. Anteriormente, a transmissão poderia chegar a 142 pessoas.

“Em novembro tivemos um pico da Covid por conta do surgimento de uma nova subvariante. Essa onda atingiu o auge em meados de dezembro. Então, aquilo que esperávamos por conta das festas de final de ano não ocorreu nas proporções imaginadas porque tivemos um pico muito recente”, explica Marilaine Colnago, coordenadora do projeto e pesquisadora da USP (Universidade de São Paulo).

De acordo com a especialista, essa onda “abafou” a que era esperada. “Talvez se não tivéssemos tido essa onda, em dezembro, estaríamos passando por ela em consequência das festas de final de ano”.

Segundo Ártemis Kílaris, médica infectologista que atua no Hospital Unimed, em Americana, os dados da plataforma são compatíveis com o cenário do município. “Na prática, estamos sentindo isso [essa queda]. Não estamos atendendo casos positivos com muita frequência. São raros de uns 15 dias para cá”.

Em Americana, em dezembro do ano passado, foram confirmados 2.147 casos de Covid. Neste mês, até o último dia 26, foram 424. Enfermeira coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Carla Brito Soares afirma que “a trañsmissão está melhor controlada, porém, a pandemia não acabou, visto que temos novas variantes circulando, inclusive bem próximas, como a XBB.1.5 identificada em um paciente de Indaiatuba”.

Na região, os números de casos positivos também caíram em Santa Bárbara d’Oeste na comparação com dezembro (1.439) e janeiro (235) e em Hortolândia – 1.681 e 447, respectivamente. Sumaré e Nova Odessa não responderam.