Apesar de onda de frio, inverno pode ter temperaturas acima da média

Os termômetros em Americana chegaram a 6,5ºC, às 7h desta quarta-feira (18), de acordo com dados registrados pela rede meteorológica do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas). A temperatura é a menor registrada no ano na cidade e também se comparada com todo o mês de maio do ano passado, quando os termômetros no município chegaram a atingir 9,28ºC.

Apesar da onda de frio, o meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp, Bruno Kabke Bainy, explicou que indicativos apontam para um inverno – período de maio, junho e julho – com temperaturas acima da média (26ºC).

Americana teve temperatura de 6,5ºC nesta quarta-feira – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Não podemos descartar episódios de frio intenso. Vamos ver como esse declínio vai alterar a média, mas ainda podemos encerrar o mês com média mais elevada”, explicou o especialista.

Em 2021, os termômetros em Americana chegaram na casa dos 4,71ºC, no dia 31 de julho, a menor temperatura desde 2015.

Para os próximos dias, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), as temperaturas máximas em Americana devem subir.

No domingo, a previsão é que a cidade registre mínima de 11ºC. No mesmo dia, os termômetros podem chegar a 24ºC. “Semana que vem teremos temperaturas mais dentro da média, com 14ºC e 26ºC”, completou Bruno. Em todo este período, não há previsão de chuvas na cidade.

OUTROS MUNICÍPIOS

Nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Sumaré foi o município que registrou a menor temperatura nesta quarta-feira. Os termômetros marcaram 5,6ºC, também às 7h. Em Nova Odessa, às 6h, a temperatura mínima era de 6,1ºC, Santa Bárbara d’Oeste marcou 6,6ºC e em Hortolândia chegou a 7,2ºC. As máximas nestas cidades não devem passar de 17ºC nesta quinta-feira.

