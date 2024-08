Apesar de alta no País, cidades da região têm baixo número de casos de Mpox

Apesar da crescente no número de casos da Mpox no Brasil, a doença – chamada anteriormente de varíola dos macacos – tem uma quantidade de ocorrências baixa confirmadas na região. Em Americana, por exemplo, foram registrados dois casos até o momento, ambos no fim de julho e já curados.

Os infectados de Americana são homens, um na faixa etária de 20 a 39 anos e outro com idade entre 40 e 49. Em Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, por outro lado, não houve nenhum infectado neste ano.

A principal orientação contra a Mpox é o cuidado nas relações sexuais, segundo especialista – Foto: NIAID – Divulgação

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em 2022, as três cidades somaram 20 casos confirmados da doença, sendo sete em Americana, 11 em Santa Bárbara e dois em Nova Odessa. Entretanto, também não houve morte. No ano passado, nenhuma cidade registrou casos.

Especialista

A Mpox é uma doença viral, com transmissão pelo contato com uma pessoa infectada, materiais contaminados pelo vírus ou animais silvestres que estejam infectados.

Um dos casos de Americana foi tratado pela infectologista Ártemis Kilaris, que ressalta o alerta feito pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Apesar do número de casos detectados até o momento estar baixo, devemos ficar em alerta com essa doença, pois ela é altamente contagiosa, sendo transmitida pelo contato sexual, contato com mucosas e saliva”, explicou Ártemis.

“A principal orientação é evitar relação sexual sem o preservativo. Até o momento, a vacina no Brasil só foi utilizada em pacientes com HIV e com a imunidade comprometida. Temos que ficar em alerta e orientar para que o paciente procure o serviço médico se apresentar as lesões sugestivas, que podem atingir a boca, nariz e órgãos genitais”, completou a infectologista.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.