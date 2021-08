Anúncio para retomada de eventos em SP anima organizadores na região

Desde início da pandemia sem poder realizar eventos, promotores estão esperançosos com retorno das atividades este mês

Após o anúncio feito pelo governo de São Paulo sobre a retomada de eventos sem restrição de público a partir do próximo dia 17, organizadores de eventos se dizem otimistas e esperançosos com a volta das atividades do setor.

No mês passado, governo estadual fez evento-teste da pandemia, em Santos; participantes são monitorados – Foto: Marcela Mattos / O Fotográfico / EC_21-7-2021

A retomada leva em conta o avanço da vacinação e a redução das médias diárias de internações, mortes e novos casos de Covid-19. A medida acompanha a flexibilização do comércio e serviços anunciada no final de julho pelo governador João Doria (PSDB).

A coordenadora de eventos sociais e corporativos Valéria Nascimento, de Americana, disse ao LIBERAL que desde fevereiro de 2020 até este mês não realizou nenhum cerimonial por conta da pandemia.

“Esta é uma excelente notícia. O setor foi um dos 100% afetados e, agora com essa retomada, estamos vendo uma luz no fim do túnel e muito esperançosos. Estamos torcendo para que o mês de agosto seja iluminado”, disse ela.

O organizador de eventos Amaury Hernandez, que é membro da Abrafesta (Associação Brasileira de Eventos), disse que o anúncio da retomada dos eventos é fundamental para os profissionais.

Entretanto, é um momento de cautela. “Eu vejo que a retomada é bacana e ótima, mas é necessário que os organizadores de eventos sigam à risca o Plano São Paulo e com muita segurança”, disse.

Amaury disse, ainda, que a Abrafesta será responsável por promover evento-teste em São Paulo, de acordo com governo, “para mostrar a nossa responsabilidade em criar os eventos”, comentou.

A partir do dia 17, serão liberadas feiras corporativas, convenções, congressos, exposições em museus e eventos sociais, como casamentos, jantares, festas de debutantes e formaturas.

O uso de máscara, o distanciamento mínimo de um metro e a adesão aos protocolos de higiene continuam obrigatórios. A testagem dos participantes não será exigida, mas os eventos poderão ser multados caso ocorram aglomerações.

Casas de shows que abram como restaurantes ou de outras formas autorizadas pelo Plano São Paulo serão permitidas, desde que seja possível estabelecer o distanciamento entre o público. Diretrizes específicas foram criadas para festas realizadas em buffet, entre elas, a proibição de pistas de danças e o espaçamento de um metro entre as mesas.

Contudo, shows com pessoas em pé, pistas de dança e torcida não estarão liberados nessa data pois apresentam alto risco de promover aglomeração.