Anuário Noiva do LIBERAL é marcado pela celebração do amor

A edição 2022 do Anuário Noiva festeja o retorno dos encontros para celebrar o amor. A retomada das festas de casamentos após dois anos reclusos é motivo de felicidade, e a revista reflete as tendências que marcam essa fase. O Anuário Noiva começa a ser distribuído aos assinantes de revistas do LIBERAL nesta quarta-feira.

Os casamentos ao ar livre, que unem elegância e leveza, estão em alta. A tendência encontrou seu caminho no estilo boho, tema do editorial de capa do Anuário Noiva. Através de criações com sobreposições de rendas e tules, detalhes artesanais, mangas e babados, a Princezinha Noivas e Noivos traduziu esse estilo em vestidos criados especialmente para a publicação. Para a bela produção da capa, o time de fornecedores se reuniu durante um dia na Fazenda Villa Jabuticaba, em Tietê (SP).

Capa da edição 2022 do Anuário Noiva – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O Anuário Noiva se propõe a ajudar nas diversas decisões que os casais precisam tomar, mostrando as tendências e o que há de inovador em temas como vestidos, decoração, buffet, bolos e doces, cerimônias, convites, alianças, fotografia e viagens de lua de mel. Costurando as novidades, a revista também traz histórias de casamentos reais, que mostram que o amor supera dificuldades e que servem de inspiração para o final feliz.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Entendemos que todos os detalhes envolvidos na organização do casamento são importantes e fazem a diferença. Após um período de dois anos reclusos, de vida pausada, ver os casamentos voltando a acontecer é motivo de felicidade. É uma celebração ao amor e à vida”, definiu Valéria Barreira, editora da publicação.

O Anuário Noiva foi lançado oficialmente na noite desta terça-feira, em um coquetel no Villa Harmonia Eventos, em Nova Odessa, que reuniu os parceiros da edição.

Evento na noite desta terça, no Villa Harmonia, marcou o lançamento do anuário – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

“Voltamos com a realização do evento para os anunciantes pela importância dos parceiros. O Anuário Noiva foi um sucesso, vários empresários participaram, e ele teve outra proposta, com fotos feitas em locação, com uma qualidade ainda melhor do que já vinha sendo feita. Uma estrutura toda voltada para os dias atuais, já que além da revista de papel, as pessoas recebem também pelo nosso portal, pois temos assinatura de revista e estamos trabalhando nessas duas plataformas”, destacou o diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani.