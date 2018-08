ANP quer liberar Replan o mais rápido possível, diz diretor

A Petrobras e a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) continuam nesta terça-feira a reunião iniciada na segunda-feira (27), sobre a volta da operação da maior refinaria da estatal, Replan (Refinaria de Paulínia), atingida por um incêndio no dia 20 de agosto.

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo o diretor geral da ANP, Décio Oddone, a intenção é liberar a operação da unidade “o mais rápido possível”. A Petrobras pretende colocar em operação a parte não afetada pelo incêndio, o que vai reduzir a produção da refinaria pela metade. A capacidade instalada da Replan é de 415 mil barris diários de derivados em geral.

“A Petrobras vai apresentar e a gente vai autorizar a operação o mais rápido possível, quando tiver certeza que as condições estão garantidas. Vamos fazer a inspeção. Se as condições estiverem garantidas, ela volta”, disse Oddone durante evento do setor de petróleo e gás.

Com menos diesel no mercado interno, a Petrobras é obrigada a importar diesel no mercado internacional, já que poucos importadores têm demonstrado interesse na importação do produto. Na segunda-feira, a ANP divulgou um novo preço de referência para a subvenção do diesel.