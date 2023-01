Ano de 2023 será marcado por ‘feriadões’ nacionais e municipais

Se 2022 foi um ano com poucos feriados prolongados – a maior parte deles caiu em quartas-feiras ou finais de semana –, 2023 terá um calendário mais interessante, principalmente para quem gosta de viajar. Serão diversos feriados prolongados, que caem em segundas, quintas ou sextas-feiras.

A agenda 2023 será ainda mais “aproveitável” para quem mora ou trabalha em Americana. Isso porque a cidade terá um “superferiado” de seis dias, entre 8 de junho, uma quinta-feira (Corpus Christi, que na verdade, é ponto facultativo) e 13 de junho, uma terça (Dia de Santo Antônio, padroeiro do município).

Carnaval é o primeiro grande feriado do ano – Foto: Fernando Maia / Riotur

Só de feriados nacionais (com exceção do 1º de janeiro, amanhã), serão oito, dos quais sete serão prolongados: três caem em uma quinta, dois em uma sexta e dois em uma segunda.

Se forem incluídos os prováveis pontos facultativos nacionais, o número de “feriadões” salta para nove. É o caso do Carnaval – comemorado entre os dias 20 e 22 de fevereiro – e do Corpus Christi, em 8 de junho. Ambas as datas são consideradas ponto facultativo, o que significa que as empresas podem escolher liberar ou não os funcionários. O mesmo vale para a véspera de Natal e Ano-Novo.

Em Americana, o “superferiado” de junho pode ser rentável para alguns setores da economia, como é o caso dos hotéis, uma vez que os dias de descanso coincidem com a Festa do Peão, que no ano que vem será realizada no período de 9 a 18 de junho.

“Temos uma grande procura pelo público particular que vem prestigiar a festa, o que aumenta nossa ocupação durante o mês de junho”, afirma Danúbia Batagello, gerente de vendas do Hotel Florença, na Avenida Cillos, em Americana.

Quanto aos demais feriados do ano, Danúbia diz que embora sejam comemorados pelos brasileiros, para os hotéis corporativos, caso do Florença, esses dias de descanso prolongados são sinônimo de baixa procura, uma vez que as empresas acabam não fazendo reservas para os funcionários.

Os dias de folga também não são bem vistos pelos comerciantes. De acordo com a proprietária do Mercadão dos Óculos, no Centro de Americana, Paula Sillman Martins, esses feriados prejudicam bastante o comércio.

“São muito ruins porque uma parte da população viaja e a outra aproveita para descansar, ninguém vai ao Centro. Acho que deveria ser feita uma reunião com todos os comerciantes tanto da região central como dos bairros para tentar ao menos estender um pouco o horário de funcionamento das lojas antes desses feriados para tentarmos não ficar no prejuízo”, sugere.

Vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Evandro Barizon afirma que feriados prolongados são bons para estabelecimentos que oferecem produtos e manutenção de veículos e para viagens, restaurantes e bares, entre outros espaços de entretenimento. Por outro lado, no entanto, como os recursos dos consumidores são gastos em outras cidades, o comércio local acaba sendo prejudicado.

“E os dias fechados, na maioria das vezes, não são recuperados em outras datas, fazendo com que o faturamento seja comprometido e, consequentemente, a arrecadação de impostos”.

CALENDÁRIO FAVORÁVEL

Veja a lista de feriados nacionais e municipais que poderão render folgas em 2023

NACIONAIS

7 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa

21 de abril (sexta-feira) – Tiradentes

1º de maio (segunda-feira) – Dia do Trabalho

7 de setembro (quinta-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira) – Finados

15 de novembro (quarta-feira) – Proclamação da República

25 de dezembro (segunda-feira) – Natal

FACULTATIVOS

20 e 21 de fevereiro (segunda e terça-feira) – Carnaval

22 de fevereiro (quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas

8 e 9 de junho (quinta e sexta-feira) – Corpus Christi

MUNICIPAIS

19 de maio (sexta-feira) – Emancipação de Hortolândia

13 de junho (terça-feira) – Dia de Santo Antônio, feriado em Americana

26 de julho (quarta-feira) – Dia de Sant’Ana, padroeira de Sumaré

15 de setembro (sexta-feira) – Dia de N. Senhora das Dores, padroeira de Nova Odessa

20 de Novembro (segunda-feira) – Consciência Negra (varia entre os municípios)

4 de dezembro (segunda-feira) – Aniversário de Santa Bárbara.