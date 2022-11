Anhanguera e Bandeirantes começam a aceitar cartão por aproximação nos pedágios

A CCR AutoBAn informou que todos os pedágios do sistema de rodovias Anhanguera-Bandeirantes começaram a aceitar o pagamento da tarifa através de cartões de débito e crédito por aproximação a partir desta quinta-feira (17). Os pedágios de Nova Odessa (Anhanguera) e Sumaré (Bandeirantes) são beneficiados com a mudança.

Praça de pedágio da Anhanguera, em Nova Odessa – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A empresa, que administra o sistema de rodovias, adotou a forma de pagamento alegando que a prática torna a ação mais rápida e segura. O pagamento por aproximação pode ser feito por meio de aparelhos que possuam a tecnologia NFC (Near Field Communication), que permite que celulares, relógios, pulseiras inteligentes e demais dispositivos façam o pagamento por proximidade, sem a necessidade de digitar a senha.

O valor cobrado nos dois pedágios da região é de R$ 9,30. Para o gerente de operação da concessionária, Virgílio Leocádio, a praticidade é chave para a implementação. “Nosso objetivo é oferecer mais comodidade e segurança aos usuários. A nova modalidade de pagamento estará disponível em todas as praças de pedágio sob administração da CCR AutoBAn, melhorando a jornada do nosso cliente durante as viagens”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.