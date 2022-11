Anhanguera e Bandeirantes caem em ranking que mede qualidade de rodovias

A Confederação Nacional do Transporte divulgou na última semana a 25ª Pesquisa de Rodovias que avalia mais de 100 mil km de pista de todo o País em quatro quesitos: estado geral, pavimento, sinalização e geometria – este último agrega questões como a segurança, o conforto e os elementos estruturais.

Das rodovias que atendem as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), duas delas caíram no ranking em relação a 2021. A Rodovia Anhanguera (SP-330) foi classificada como a 12ª melhor do País, mas caiu de posição se comparada com o ano passado, quando foi a nona, por conta de uma perda de qualidade em pavimento. Já a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) teve um declínio ainda mais acentuado: de segunda melhor passou para nona em 2022.

Trecho da Rodovia Anhanguera, a 12ª melhor do País, em Americana – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Por outro lado, a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) subiu no ranking em relação a 2021: de 99ª passou para 73ª, sendo classificada como “boa” pela pesquisa. Ainda assim, a pista piorou no quesito “geometria”.

“As rodovias concessionadas estão dentro um perfil contratual que dá mais agilidade para deslocamentos de recursos necessários para a manutenção. As vias que não são concessionadas sofrem com as restrições financeiras, mas mesmo assim temos uma malha estatizada boa também”, aponta o professor Creso Peixoto, do Departamento de Infraestrutura e Ambiente da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Para Creso, o maior problema das rodovias da região está na acessibilidade, o que causa engarrafamentos. Por ano, as vias supracitadas podem ter até 50 horas de congestionamento, enquanto o ideal é de no máximo 30 horas. “As rodovias da região têm alguns gargalos que geram congestionamento. As vias de acesso podem ser uma solução”, explicou.

INVESTIMENTO. A reportagem do LIBERAL contatou o DER (Departamento de Estradas e de Rodagem), responsável pelo trecho da SP-304 na região, e a CCR AutoBAn, que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. Ambos destacaram os investimentos feitos nos últimos anos nas pistas.

A concessionária salientou duas obras de implantações de faixas adicionais que, juntas, totalizam R$ 36,2 milhões. Elas estão sendo realizadas em trechos próximos das cidades de São Paulo e de Jundiaí. A empresa disse que ainda analisará a pesquisa da CNT.

Por sua vez, o DER destacou a entrega das obras do viaduto do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz. Além disso, informou que “realizou recentemente um estudo na SP-304, e elaborou um relatório técnico que prevê a implantação de 5.600 metros de barreiras na via.”

ALTERNATIVAS. A solução para melhorar a acessibilidade das rodovias pode não estar nas próprias pistas, mas, sim, ao redor delas. Creso cobra o término das obras do BRT Campinas e o início da construção e a ampliação do projeto do Trem Intercidades (que pretende ligar os municípios de São Paulo e Campinas) para toda a Região Metropolitana de Campinas, chegando a Americana.

“O renascimento ferroviário diminuiria a pressão de demandas que temos nas rodovias. As pessoas saem das cidades mais distantes da RMC e vão para Campinas para trabalhar. Esse movimento faz com que as rodovias fiquem sobrecarregadas. Um meio de transporte de massa transportaria mais e desafogaria as rodovias”, apontou.