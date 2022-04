Aneel aprova reajuste e energia fica mais cara a partir de sexta

Para consumidores residenciais, a fatura estará, em média, 13,80% mais alta; especialista aponta que impacto no orçamento é muito grande

Aneel considera despesas desde a geração até entrega ao consumidor - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira um reajuste médio de 14,97% na conta de luz dos consumidores atendidos pela CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz). O aumento entra em vigor a partir desta sexta-feira.

Para os consumidores de alta tensão, como os industriais, o aumento será de 16,42%. Aos consumidores comerciais e residenciais, atendidos em baixa tensão, a fatura ficará, em média, 14,24% e 13,80%, mais cara, respectivamente.

Para estabelecer a tarifa, a Aneel considera as despesas desde quando a energia é gerada até a sua entrega na unidade consumidora. Portanto, quando a conta chega ao consumidor, ele paga pela compra da energia (custos do gerador), pela transmissão (custos da transmissora) e pela distribuição (serviços prestados pela distribuidora), além de encargos setoriais e tributos.

Roberto Brito de Carvalho, economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, afirma que embora indesejado, já era esperado um reajuste entre 11% e 15%.

“O que estamos vendo é a reposição da ampliação dos custos que as empresas tiveram, aliadas, é claro, a todas questões que compõem o processo de revisão tarifária, dentre elas as melhorias dos índices de qualidade e a frequência do fornecimento de energia”, explica.

O impacto desse aumento, no entanto, é muito grande no orçamento, afirma o economista sobre a crise.

“Os trabalhadores não estão conseguindo reajuste salarial dado o momento da economia ser muito ruim. E mesmo aquelas categorias que conseguem o reajuste, as empresas estão promovendo uma rotatividade de funcionários contratando trabalhadores mais baratos, muitas vezes reduzindo os custos com salários, diminuindo a remuneração do trabalhador. E qualquer aumento das despesas é um grande problema nesse sentido”.

A auxiliar de limpeza Janete dos Santos, 45, que o diga. “O impacto está sendo estarrecedor desde os preços nos supermercados, gás, gasolina e agora conta de luz subindo esse absurdo. Não sabemos mais o que economizar. Está muito complicado”, desabafa.

O autônomo André Luís Batista Motta, 44, morador do Jardim dos Lírios, em Americana, ressalta que gasta, em média, R$ 280 por mês com energia em uma casa com dois adultos e duas crianças.

“Já pago caro e minhas despesas são altas. Tenho aluguel, água, comida, pensão alimentícia. Está difícil”. Ele trabalha com manutenção de piscinas e ganha aproximadamente R$ 3 mil mensais.

Germano Pavan Neto, dono de uma loja de joias e relógios, diz que o impacto terá de ser absorvido da forma mais sensível possível para que não chegue ao consumidor.

“Vamos ter que fazer um ‘bem bolado’ para que a gente não transfira esse impacto total para o consumidor, um reestudo na parte administrativa”.

INDUSTRIAIS. De acordo com o primeiro vice-diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Americana, Osvaldo Delfin Nogueira, a energia, nas indústrias, representa, em média, 30% dos custos de produção.

“E o grande problema do empresário é que ele não tem como repassar esses custos. A gente vive um momento de crise”.