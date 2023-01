Anatel libera sinal 5G em Sumaré e Hortolândia

Agora, as operadoras precisam pedir à agência a ativação de estações para avançar com a implantação da tecnologia

A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) antecipou a liberação, nesta quarta-feira, do sinal 5G em Sumaré e Hortolândia. Agora, as operadoras precisam pedir à agência a ativação de estações para avançar com a implantação da tecnologia e levá-la até os usuários.

As duas cidades são as primeiras da RPT (Região do Polo Têxtil) a terem o 5G liberado – no total, são 140 municípios no País com o sinal apto, o que corresponde a 38,5% da população brasileira. A previsão é de que em Americana a autorização ocorra até junho, quando espera-se que o sinal de quinta geração já esteja em 1.610 em cidades.

Sinal do 5G foi liberado em Sumaré e Hortolândia, mas tecnologia ainda não chegou aos usuários – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O anúncio envolvendo Sumaré e Hortolândia envolveu um pacote de 78 municípios situados nas proximidades de capitais ou de cidades com mais de 500 mil habitantes. A decisão foi tomada pelo Gaspi (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência).

Tecnicamente, a Anatel liberou a faixa de 3,5 GHz para que as operadoras possam licenciar as estações de 5G. Segundo a agência, a liberação ocorre após uma “limpeza da faixa” contra interferências. A título de ilustração, a faixa é como uma avenida no ar por onde trafegam ondas de telefonia, televisão e rádio. A limpeza é necessária para que apenas o sinal 5G trafegue neste espaço.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A autorização, entretanto, não significa que as redes do 5G serão instaladas de imediato nos municípios.

“A instalação antecipada de estações de quinta geração nessas cidades depende do planejamento individual de cada prestadora”, afirma a Anatel.

Em Sumaré e Hortolândia, segundo dados da própria agência, ainda não há estações com a tecnologia 5G licenciadas.

TELEVISÕES

Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.

É fundamental que seja realizado agendamento para a instalação dos novos equipamentos. Mais informações estão disponíveis no site da Siga Antenado (sigaantenado.com.br). Também está disponível o telefone 0800-729-2404.