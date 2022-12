Ana Perugini e Dirceu Dalben são diplomados como deputados estaduais

Cerimônia também diplomou o novo governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e teve discurso enérgico pela democracia de presidente do TRE

Os deputados estaduais reeleitos Dirceu Dalben (Cidadania) e Ana Perugini (PT) foram diplomados na manhã desta segunda-feira (19), em evento que teve início às 11h, na Sala São Paulo, na capital paulista. A cerimônia também oficializou as vitórias do novo governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e teve discurso enérgico pela democracia do presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo, Paulo Sérgio Brant Galizia.

A diplomação é indispensável para que os eleitos tomem posse de seus cargos. No ato, a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse. A entrega do diploma acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação.

Ana Perugini conseguiu 79.061 votos e irá para o seu terceiro mandato no Legislativo – Foto: Divulgação

Com base eleitoral em Hortolândia, onde foi vereadora e é aliada do prefeito Zezé Gomes (PL) – que esteve presente na solenidade -, a advogada Ana Perugini foi a primeira ser diplomada, por volta das 11h50. Ela conseguiu 79.061 votos e irá para o seu terceiro mandato no Legislativo.

Por sua vez, Dirceu Dalben recebeu o diploma às 12h05. Ele foi o mais votado da RPT (Região Polo Têxtil) na última eleição com 93.397, sendo a maioria dos votos conquistada em Sumaré, onde foi prefeito por dois mandatos e vereador por três. O atual prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben (Cidadania), compareceu ao evento.

Entretanto, para que a reeleição fosse oficializada, Dalben enfrentou um processo de impugnação solicitado pela PRE (Procuradoria Regional Eleitoral), em função de uma condenação por improbidade administrativa, com decisão proferida em janeiro de 2019. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) só aprovou o registro da candidatura no último dia 7.

Dalben foi o mais votado da Região Polo Têxtil na última eleição com 93.397 – Foto: Divulgação

GOVERNADOR DIPLOMADO. O novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também foi diplomado por volta das 12h45, o que ratificou a vitória sobre Fernando Haddad (PT) por 55,27% dos votos, ou 13.480.643, a 44,73%, ou 10.909.371 de votos.

O ex-ministro de Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro (´PL) teve as contas de sua campanha reprovadas pelo TRE. O relatório do órgão apontou divergências, doações irregulares de trabalhadores ligados ao serviço público e utilização de recursos sem identificação de origem.

Isso não impede a diplomação e nem mesmo a posse do cargo. Mas caso os gastos não sejam explicados e aprovados, o Ministério Público Eleitoral abrigará uma investigação para apurar um eventual crime eleitoral, como uso indevido de verba pública e abuso de poder econômico.

DISCURSO PELA DEMOCRACIA. Antes da diplomação dos eleitos, o desembargador Paulo Sérgio Brant Galizia, presidente do TRE de São Paulo, chamou a atenção por ter feito um discurso enérgico ressaltando os trabalhos do órgão nas eleições e se posicionando contra os ataques à Justiça Eleitoral.

De acordo com o juiz, este foi o ano mais difícil da Justiça Eleitoral na história. “A Justiça Eleitoral não admite pressões ou ameaças venham de onde vierem. A Justiça Eleitoral não admite qualquer submissão que não seja ao império da lei. A Justiça Eleitoral só deve obediência à democracia da qual é sua incansável guardiã. A Justiça Eleitoral jamais prestará conta aos poderosos”, discursou.

Ele também cobrou os eleitos para que eles não deixem que a democracia “saia dos trilhos e caia no abismo obscuro da tirania”.