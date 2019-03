Americanenses são furtados na Cachoeira do Sapezeiro

Dois americanenses tiveram o veículo furtado enquanto frequentavam a Cachoeira do Sapezeiro, na divisa entre Santa Bárbara d’Oeste e Rio das Pedras, na tarde desta terça-feira (05).

Foto: Arquivo / O Liberal

Segundo informações do boletim de ocorrência, registrado no plantão policial de Santa Bárbara, uma promotora de vendas de 21 anos e seu pai, de 53, foram até o local por volta das 17 horas e deixaram o Chevrolet/Onix a 50 metros da cachoeira.

Quando retornaram, o vidro dianteiro do lado direito estava quebrado e tinham sido furtados dois smartphones, o rádio, R$ 90 em dinheiro e três sacolas com 500 peças de roupas no valor de R$ 3 mil.

A ocorrência foi registrada durante a noite como furto qualificado.