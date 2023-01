Americanas soma R$ 37,4 milhões em dívidas na RPT, aponta lista de credores

Relação foi entregue nesta quarta à Justiça do Rio de Janeiro; no documento, empresa declara dívida de R$ 41,2 bilhões para 7.967 nomes

A Americanas deve R$ 37,4 milhões para empresas ou municípios da RPT (Região do Polo Têxtil). A maior parte – R$ 36,8 milhões – é para a Dell, multinacional que fabrica computadores em uma unidade em Hortolândia, mas há créditos também a uma administradora de imóveis de Americana e a shoppings da região.

Os credores constam em uma relação entregue nesta quarta-feira pela empresa à Justiça do Rio de Janeiro, onde tramita o pedido de recuperação judicial do grupo. Na lista, a Americanas declara uma dívida de R$ 41,2 bilhões a 7.967 nomes.

Na RPT, além da Dell, o grupo deve R$ 55,5 mil à 3M, companhia localizada em Sumaré, que produz desde curativos, películas de proteção de vidros até os famosos post-its. Também tem contas a acertar com o Shopping Hortolândia – R$ 24,9 mil – e Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste – R$ 19,9 mil.

As dívidas, na região, incluem ainda valores de pouco mais de R$ 30 para os municípios de Santa Bárbara e Hortolândia, R$ 405 mil para uma imobiliária localizada no Jardim Glória, em Americana, R$ 29 mil também para uma administradora de imóveis de Sumaré, entre outros.

Unidade no Centro de Americana: dificuldades financeiras – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O LIBERAL entrou em contato com as assessorias da Dell e da 3M, mas elas não retornaram. Em nota, o Tivoli Shopping disse que não iria se pronunciar. O Shopping Hortolândia também não se manifestou. A reportagem também questionou a Americanas, uma assessora da companhia disse que daria prosseguimento à solicitação internamente e retornaria em breve, o que não ocorreu.

Histórico – Em 11 de janeiro, o então presidente da empresa, Sérgio Rial, revelou um rombo de R$ 20 bilhões no balanço das Americanas e renunciou ao cargo. Dois dias depois, a Justiça do Rio de Janeiro deu 30 dias para que a empresa decidisse se pediria recuperação judicial, o que a protegeria temporariamente dos credores.

No dia 18 do mesmo mês, no entanto, o BTG Pactual conseguiu bloquear R$ 1,2 bilhão das Americanas judicialmente. No dia 19, pela manhã, a empresa informou ter R$ 800 milhões em caixa. À tarde, protocolou um pedido de recuperação judicial, o qual foi aceito pela Justiça no mesmo dia. Em comunicado, no dia 21, a empresa negou que vá falir e informou aos consumidores que continuará operando normalmente.