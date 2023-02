Americanas não pagará os aluguéis atrasados em Santa Bárbara e em Hortolândia

Região tem lojas no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara, e no Shopping Hortolândia; juntos, os dois empreendimentos têm cerca de R$ 45 mil para receber

A Americanas começou a notificar os shoppings onde têm lojas físicas, avisando que os aluguéis devidos até a data do deferimento do pedido de recuperação judicial, em 19 de janeiro, não serão pagos, por conta do efeito de suspensão de cobranças conferido pela recuperação judicial. Na RPT (Região do Polo Têxtil), dois centros de compras têm lojas do grupo. Trata-se do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, e do Shopping Hortolândia.

Americanas passa por processo de recuperação judicial e não pagará aluguéis atrasados em shoppings da região – Foto: Divulgação

Em nota, a empresa informa que os valores de aluguéis vencidos e não pagos constituem dívidas que seguirão as exigências do processo, que a impede de efetuar pagamentos cujo evento de origem seja anterior ao início do pedido de recuperação judicial. “Para eventos posteriores ao início da recuperação, a operação da companhia segue em regime de normalidade”.

Por meio da assessoria, o Tivoli Shopping disse que “com relação às questões referentes às Lojas Americanas, não irá se pronunciar”. O LIBERAL tentou contatar algum representante do Shopping Hortolândia para comentar o assunto, mas ninguém foi encontrado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao Tivoli Shopping, o grupo deve cerca de R$ 20 mil em aluguel e encargos. Já ao Shopping Hortolândia, o montante chega a quase R$ 25 mil. Porém, a dívida da companhia com os centros de compras espalhados por diversas regiões do País é de R$ 11,6 milhões, segundo consta na lista de credores do processo de recuperação da varejista entregue à Justiça do Rio de Janeiro.

O grupo entrou com pedido de recuperação judicial menos de 10 dias depois do então presidente da Americanas, Sérgio Rial, revelar um rombo de R$ 20 bilhões no balanço da empresa e renunciar ao cargo. Só na RPT, a Americanas tem uma dívida de R$ 37,4 milhões com empresas. Entre os credores estão os dois shoppings, além de multinacionais como a Dell, com unidade em Hortolândia, e a 3M, em Sumaré. (Com informações da Agência Estado).