Americanas fecha loja no Centro de Americana e vai reduzir unidade no Tivoli

Unidade da Lojas Americana, localizada na Rua Vieira Bueno - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A Americanas fechou uma loja no Centro de Americana e reduzirá a unidade no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo o grupo, tanto o encerramento como a diminuição da loja no centro de compras faz parte do curso normal do varejo somado ao plano de transformação da companhia, que prevê ajustes imediatos e de curto e médio prazos com foco na rentabilidade e otimização do negócio.

“A reavaliação de mix de produtos, gestão, espaço e lucro das unidades, entre outros fatores, é uma dinâmica comum a todo o varejo e pode levar à readequação ou, em último caso, ao fechamento de loja”, diz trecho da nota.

No começo deste ano, o grupo entrou com pedido de recuperação judicial menos de 10 dias depois do então presidente da Americanas, Sérgio Rial, revelar um rombo de R$ 20 bilhões no balanço da empresa e renunciar ao cargo. Só na RPT (Região do Polo Têxtil), a Americanas tem uma dívida de R$ 37,4 milhões com empresas. Entre os credores estão o próprio Tivoli Shopping, além de multinacionais como a Dell, com unidade em Hortolândia, e a 3M, em Sumaré.

A rede conta com mais de 1,7 mil lojas em todo o país, sendo cerca de 300 só no Estado de São Paulo, além do site e aplicativo da marca.