Americana ultrapassa 800 mortes causadas pelo coronavírus

Americana ultrapassou nesta segunda-feira (9) as 800 mortes por coronavírus (Covid-19). A triste marca só foi superada na região pela cidade de Sumaré. No total, a RPT (Região do Polo Têxtil) informou 13 mortes pela doença, totalizando 3.411 vítimas.

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira que foram registrados mais três óbitos por Covid-19, entre os dias 6 e 7 de agosto. Com isso, a cidade chegou a 801 vítimas da pandemia. Os pacientes que foram incluídos hoje no boletim eram:

Homem, 59 anos, morador do bairro Jardim Ipiranga, portador de doença cardiovascular crônica, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 6 de agosto;

Mulher, 75 anos, moradora do bairro Jardim Mirandola, portadora de asma, diabetes e hipertensão arterial, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 7 de agosto;

Mulher, 62 anos, moradora do Centro, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 7 de agosto.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município, incluindo rede pública e privada é de 47,06% de leitos com respiradores (de 68 no total, 32 estão ocupados) e de 50% de leitos sem respiradores (de 78 no total, 39 estão ocupados). No total, 71 pessoas estão internadas nos quatro hospitais da cidade.

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 23,34% para leitos com respiradores (de 30 no total, 7 ocupados) e 48,58% sem respiradores (de 35 no total, 17 ocupados).

Hortolândia registrou mais dois óbitos, totalizando 678 vítimas da pandemia. Os pacientes eram:

Mulher, 57 anos, com comorbidades. Faleceu em 6 de agosto na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia;

Mulher, 38 anos, sem comorbidade. Faleceu em 6 de agosto, na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia.

Há ainda 147 moradores de Hortolândia internados em leitos Covid, dos quais 95 testaram positivo e 52 aguardam resultado.

Nova Odessa registrou mais 29 casos positivos nesta segunda-feira, nenhum deles óbito. A cidade contabiliza 211 vítimas da pandemia. No total, 14 moradores estão internados com sintomas respiratórios ou SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Com mais três óbitos informados hoje, Santa Bárbara d’Oeste totaliza 777 vítimas da pandemia. Os casos mais recentes eram:

Mulher, 62 anos, óbito em 7 de agosto;

Homem, 33 anos, óbito em 7 de agosto;

Homem, 31 anos, óbito em 8 de agosto.

Os leitos de UTI Covid têm 38% de ocupação nesta segunda-feira na rede pública de Santa Bárbara d’Oeste. Os leitos com respiradores têm 9% de ocupação, e as enfermarias 38%.

Sumaré informou mais cinco mortes pela pandemia, totalizando 944 vítimas:

Homem de 65 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Ouro Verde Campinas e faleceu em 4 de agosto;

Homem de 38 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Estadual Covid 19 AME Campinas e faleceu em 6 de agosto;

Homem de 81 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Centro Médico Campinas e faleceu em 6 de agosto;

Homem de 73 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Unimed Campinas e faleceu em 6 de agosto;

Homem de 61 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital das Clínicas Unicamp e faleceu em 7 de agosto.

Entre suspeitos e confirmados, Sumaré tem 67 moradores internados em leitos Covid.