Americana tem 20 casos suspeitos de febre maculosa

Americana tem 20 moradores com suspeita de febre maculosa. Apenas um deles tem relação com o evento realizado na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio, na região de Campinas. De acordo com a administração municipal, recentemente foram descartados 10 casos e outros 20 ainda esperam pelo resultado.

Transmitida através da picada do carrapato-estrela, a febre maculosa matou ao menos quatro pessoas que frequentaram uma festa na fazenda em 27 de maio.

Carrapato é o transmissor da doença – Foto: Marcelo Rocha – O Liberal.JPG

Desde então, todos os municípios da região de Campinas intensificaram o monitoramento das áreas de risco e alertaram profissionais da Saúde para que redobrem a atenção quanto aos sintomas da doença, que pode ser confundida com outras infecções.

Além dos casos suspeitos, Americana registrou neste ano uma morte causada por febre maculosa, com local provável de infecção atribuído ao município de Limeira.

Em Santa Bárbara d’Oeste, a prefeitura faz o monitoramento da fauna do município, incluindo capivaras, desde 2018. No momento, 22 notificações suspeitas aguardam resultado de exame, mas não há casos confirmados e nem óbitos pela doença.

A cidade de Nova Odessa acompanha cinco casos suspeitos, mas nenhum tem relação com a festa de Campinas.

Em Hortolândia, a prefeitura afirmou nesta sexta-feira que está realizando o diagnóstico populacional de capivaras, medida adotada inicialmente por Campinas. O carrapato-estrela parasita as capivaras, entre outros animais. A cidade de Sumaré não se manifestou.

A doença

A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável, com elevada taxa de letalidade. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, é transmitida pela picada do carrapato. Entre junho e novembro, a infestação ambiental por ninfas de carrapato estrela é alta (o ciclo de vida do carrapato inclui as seguintes fases: ovo – larva – ninfa e adulto).