Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa imunizaram 77.453 pessoas contra gripe

As prefeituras de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa já vacinaram 77.453 pessoas contra a gripe, desde o início da campanha, em 27 de março. Em Americana, 42.758 se imunizaram até o último dia 22. Em Santa Bárbara foram 33.668 doses da vacina aplicadas até o dia 23, e em Nova Odessa, desde o dia 22 de junho até o último dia 29, 1.027 doses.

Desde a última quarta, as doses foram ampliadas para toda a população, de 6 anos até 80, e a ação será prorrogada por tempo indeterminado, conforme orientação do Ministério da Saúde.

A vacina contra a gripe está disponível nas unidades de saúde, de segunda à sexta, das 9 às 15h30, até quando durarem os estoques.

Santa Bárbara informou que as pessoas que forem aos postos receber a vacina contra a Covid-19 poderão receber simultaneamente a vacina contra a gripe de forma segura. No entanto, para aqueles que foram diagnosticadas com Covid-19, a recomendação é aguardar um intervalo de 30 dias para buscar a imunização.

A campanha na cidade segue de segunda a sexta-feira nas UBSs, sem necessidade de agendamento, das 7h30 às 15 horas nas unidades dos bairros: Linópolis, São Fernando, 31 de Março, Jardim Esmeralda, Cruzeiro do Sul, Planalto do Sol 2, Regional Zona Sul, São Francisco, Mollon, Laudissi/Romano, Grego/Furlan, Europa e Cidade Nova.