Americana prevê imunizar 30 mil idosos na 2ª etapa da campanha de vacinação contra gripe

Nova fase começa nesta terça-feira, protegendo pessoas com mais de 60 anos e professores; todas as UBSs têm o imunizante

A Secretaria de Saúde de Americana prevê vacinar 30 mil idosos na segunda etapa da campanha de vacinação contra gripe, que começa nesta terça-feira (11). Também serão imunizados nessa fase os professores, mas o município não tem o recorte desse grupo pois ele é contabilizado junto com demais públicos sem comorbidades.

As doses seguem disponíveis para os grupos da primeira fase, formado por crianças, gestantes, puérperas e profissionais da saúde. Em Americana, apenas 31% do público-alvo da primeira etapa se vacinou.

A cidade vai ofertar a vacina contra gripe em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde). É preciso apresentar documento de identidade, comprovante de endereço, comprovante de trabalho (no caso dos professores) e cartão de vacinação contra a Covid-19, caso já tenha tomado.

O município segue aplicando as doses contra gripe nas salas de vacina, em local separado à realização da campanha contra o coronavírus.

Vacina protege contra complicações pulmonares do vírus Influenza – Foto: Manoel de Brito / Prefeitura de Campinas

Santa Bárbara d’Oeste vai oferecer as doses em 12 postos de saúde. As seis UBSs que estão realizando vacinação contra Covid-19 também terão imunização contra gripe, mas somente para alguns grupos – professores, idosos e profissionais da saúde.

O município disse que o Estado divulgou só o total da população a ser vacinada na cidade, estimado em 65.298 pessoas, sem separação por grupo.

Nova Odessa prevê vacinar 5.722 idosos nessa etapa. As doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde do município.

A infectologia Ártemis Kilaris explica que a vacina protege contra complicações pulmonares do vírus Influenza. Os idosos são os mais propensos a evoluírem para uma gripe complicada.

A médica revela que frequentemente é procurada por pacientes que têm dúvida se a vacina provoca gripe. A profissional explicou que o imunizante é feito com vírus inativado, portanto é impossível adquirir a doença ao ser vacinado.

“Ainda existe muito tabu com relação à vacina da gripe, principalmente nessa população acima de 60 anos, que acha que a vacina causa a gripe. Isso não procede. O que pode é causar um pouco de reação, como toda vacina. Dor local, no corpo, uma febre, em 24 a 48 horas após a vacinação”, diz a médica.

Coronavírus

A vacinação contra gripe ocorre paralelamente à imunização contra coronavírus. Na semana passada, teve início a aplicação de doses contra Covid-19 em idosos entre 60 e 62 anos. Em função disso, as duas campanhas podem colidir.

Ártemis lembra que a prioridade, nesse momento, é vacinar contra o coronavírus. A orientação é dar um intervalo de 14 dias entre as doses da Covid (seja primeira ou segunda) e a vacina da gripe.

Se não for possível encaixar a imunização contra Influenza entre a primeira e a segunda dose respeitando essa regra, a orientação é adiar a vacinação contra gripe.

“Temos um complicador que são os prazos para a vacina da gripe e Covid, mas tão logo possam fazer a vacina da gripe, procurem. Porque diminui muito o número de pessoas doentes, que vão para hospitais, ocupar leitos de UTI”, disse o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabbardo, em coletiva na semana passada.

Onde as doses estão disponíveis?

Americana

UBS Mathiensen

ESF Praia Azul

UBS São Vito

ESF Alvorada

UBS Cariobinha

UBS Gramado

UBS Jardim Boer

ESF Zanaga I e II

ESF Jd. Brasil

UBS São Domingos

ESF São José

ESF Liberdade

UBS Pq. Nações

ESF Jaguari

ESF Mário Covas

UBS Jd. São Paulo

UBS Vila Gallo

Santa Bárbara d’Oeste

Crianças, gestantes, puérperas, profissionais da Saúde, idosos e professores

UBS do São Fernando

UBS do 31 de Março

UBS do Jardim Esmeralda

UBS do Cruzeiro do Sul

UBS do Planalto do Sol 2

UBS Regional Zona Sul

Profissionais da Saúde, idosos e professores

UBS da Cidade Nova

UBS do São Francisco

UBS do Jardim Europa

UBS do Mollon

UBS do Jardim Laudissi/Romano

UBS do Grego/Furlan

Nova Odessa

UBS 1 – Centro

UBS 2 – Jardim São Jorge

UBS 3 – Jardim São Manoel

UBS 4 – Jardim São Francisco

UBS 5 – Jardim Alvorada

UBS 6 – Jardim Novos Horizontes

UBS 7 – Jardim Nossa Senhora de Fátima