Americana, Nova Odessa e Hortolândia estão sem vacinas contra HPV

Imunização é principal aliada na prevenção de infecção sexualmente transmissível e do câncer de colo de útero

Os municípios de Americana, Nova Odessa e Hortolândia estão sem doses para vacinar crianças a partir dos 9 anos de idade contra HPV (sigla em inglês para Papilomavírus Humano), infecção sexualmente transmissível mais comum.

A imunização é também uma importante aliada na prevenção contra o câncer de colo de útero.

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou que a vacina contra o HPV está em falta devido ao desabastecimento por parte do Ministério da Saúde.

Imunização também ajuda na prevenção do câncer de colo de útero – Foto: Instituto Butantan / Divulgação

O último fornecimento ocorreu em 31 de outubro deste ano. Hortolândia também confirmou a escassez, indicando que as últimas doses foram aplicadas em 1º de dezembro.

Já Nova Odessa revelou estar sem a vacina há alguns meses, sem fornecer uma razão específica.

A expectativa é de que a vigilância do município retire mais doses em 13 de dezembro, mas não há confirmação de que serão destinadas à vacinação contra o HPV.

O CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica) do Estado de São Paulo esclareceu que a responsabilidade pelos imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação é do Ministério da Saúde.

Para HPV, a última entrega pelo ministério foi realizada no final de outubro, com 40 mil doses, porém, a necessidade mensal do Estado para esse imunizante é de 186 mil. A quantidade é distribuída entre os 645 municípios paulistas.

“O CVE aguarda o envio de cerca de 200 mil doses que foram solicitadas ao ministério, entretanto, ainda não houve sinalização do ente federal quanto à liberação”, afirma.

O Ministério da Saúde, por sua vez, afirmou não haver desabastecimento da vacina contra HPV.

Segundo a pasta, foi autorizada a distribuição de 1,3 milhão de doses em atendimento à demanda dos estados para dezembro de 2023, incluindo 200 mil doses para o Estado de São Paulo.

Importância do imunizante

Professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stucchi afirma que a vacina contra HPV é considerada a segunda contra o câncer.

De acordo com a especialista, a primeira é a vacina contra a hepatite que previne o câncer de fígado, secundário pela infecção da hepatite B. E a vacina contra a HPV, que protege contra câncer de colo de útero, de garganta e de intestino.

Raquel enfatiza, no entanto, que a falta temporária da vacina não trará grandes prejuízos, uma vez que não estamos tendo uma epidemia, um surto de HPV.

“O ideal é que nunca tenha desabastecimento de vacinas, mas a gente sabe que isso independe muitas vezes até do Ministério da Saúde, temos que ter fornecimento também da vacina pelo fabricante em quantidade adequada.”

Na RPT (Região do Polo Têxtil), apenas Santa Bárbara d’Oeste informou ter doses da vacina disponíveis nas unidades de saúde. Sumaré, que também integra a região, não se manifestou.

SOBRE A DOENÇA

O HPV é responsável pela infecção sexualmente transmissível mais frequente no mundo . Está associado ao desenvolvimento da quase totalidade dos canceres de colo de útero, bem como a diversos outros tumores em homens e mulheres. Além disso, provoca verrugas anogenitais (região genital e no ânus).

SINTOMAS

Em alguns casos, pode ficar latente de meses a anos sem manifestar sinais visíveis. A diminuição da resistência do organismo pode desencadear a multiplicação do HPV e, consequentemente, provocar o aparecimento de lesões.

A maioria das infecções (sobretudo em adolescentes) tem resolução espontânea, pelo próprio organismo, em um período aproximado de até dois anos.

O diagnóstico é atualmente realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais, dependendo do tipo de lesão.

PREVENÇÃO

Vacinar-se contra o HPV é a medida mais eficaz de se prevenir contra a infecção. A vacina é distribuída gratuitamente pelo SUS e é indicada para:

– Meninas e meninos de 9 a 14 anos, com esquema de 2 doses.

– Vítimas de abuso sexual de 9 a 14 anos (homens e mulheres) que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto.

– Vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos (homens e mulheres) que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto.

– Mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, com esquema de três doses, independentemente da idade;

Fonte: Ministério da Saúde