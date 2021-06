Americana imuniza com vacina da Pfizer e aguarda unidades da Janssen

A Prefeitura de Americana começou nesta sexta a aplicar a vacina da Pfizer contra o novo coronavírus (Covid-19). A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, também ontem, que deve enviar doses da Janssen para todos os municípios de São Paulo. A vacina será o quarto imunizante a chegar à região e tem a vantagem de precisar de apenas uma dose.

Americana recebeu na última quinta um lote de 3.318 imunizantes da Pfizer. Segundo a prefeitura, o lote será utilizado para vacinar profissionais da educação entre 18 e 44 anos e pessoas com deficiência permanente a partir de 18 anos.

A vacinação para esses grupos deve ser agendada pela internet. Serão disponibilizadas 600 doses da Pfizer na unidade de saúde do Jardim São Paulo e mais 600 na do Jardim Brasil.

Santa Bárbara d’Oeste recebeu 2.574 unidades. O lote será utilizado para vacinar profissionais da Educação de 18 a 44 anos, que começaram a ser imunizados nesta sexta, além de dar continuidade à campanha.

O imunizante era restrito apenas a capitais até o final de maio, quando a região passou a esperar a chegada da Pfizer. Na RPT (Região do Polo Têxtil), só Nova Odessa ainda não confirmou o recebimento de remessa da Pfizer. A prefeitura foi indagada, mas não respondeu.

A Secretaria de Saúde de Sumaré relatou que recebeu nesta quinta uma remessa com 3.966 doses da Pfizer, destinadas para a imunização de gestantes, deficientes e profissionais da Educação. Hortolândia confirmou que recebeu doses do laboratório norte-americano e que vai começar a aplicá-las, mas não detalhou a quantidade e o público.

O imunizante da Pfizer é o terceiro que chega à RPT. Até então, a vacinação era feita com doses da CoronaVac e AstraZeneca.

Estudos da Pfizer apontam que a primeira dose do imunizante é 93% eficaz após duas semanas. Na manhã desta sexta, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso da vacina para adolescentes a partir de 12 anos, o que a torna, até então, a única com a permissão para ser aplicada em menores de 18 anos no Brasil.

DOSE ÚNICA

O Estado de São Paulo espera 650 mil doses da Janssen, que chegará ao solo brasileiro com prazo de validade curto, para 27 de junho. O governo confirmou que fará uma força-tarefa de logística e distribuição da vacina para abastecer de “modo equânime” as 645 cidades de São Paulo.