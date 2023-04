Americana, Hortolândia e Sumaré flexibilizam uso de máscaras

Três cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) seguiram a recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e retiraram nesta semana a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em unidades de saúde.

Anvisa flexibilizou o uso de máscaras para a área da saúde – Foto: Pixabay

Americana, Hortolândia e Sumaré mantiveram a exigência somente para casos de doenças respiratórias. Em Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste o uso segue obrigatório em todas as dependências das unidades de saúde.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Anvisa atualizou as orientações para uso de máscaras em serviços de saúde na última sexta-feira (31). As novas diretrizes recomendam o uso para casos específicos e, diante destas medidas, os pacientes e profissionais que não tiverem relação com sintomas respiratórios não precisam da proteção.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Em Americana, a prefeitura informou que acatou a nova recomendação do uso de máscaras e que desde a última segunda-feira (3) está orientando os serviços de saúde sobre as novas regras. Hortolândia e Sumaré também confirmaram que estão seguindo a atualização da Anvisa.

Já Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste afirmaram que seguem as recomendações do Governo do Estado de São Paulo e aguardam o pronunciamento da Secretaria Estadual de Saúde. Sendo assim, o uso de máscaras segue obrigatório nas unidades de saúde dos dois municípios.

Novas recomendações

De acordo com a atualização, a orientação do uso de máscaras irá focar nas situações e perfis específicos listados abaixo: