Americana e SB aparecem entre as cidades com mais mortes por dengue no Estado

Americana e Santa Bárbara d’Oeste são duas das cinco cidades do Estado com o maior número de óbitos por dengue este ano. Os municípios estão em 3° e 4º lugares, com sete e seis mortes, respectivamente. Araraquara, com 17 vítimas, e Franca, com 11, encabeçam a lista, que é completada por Votuporanga e São José do Rio Preto, com cinco mortes cada pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Os dados são da Secretaria de Saúde do Governo de São Paulo, que considera os registros até o último dia 21, quando o Estado contabilizou 194,6 mil casos de dengue e 151 óbitos. Na comparação com o mesmo período de 2021, que teve 50 mortes, o número de óbitos é 202% maior.

Número de mortes por dengue cresceu 202% no Estado neste ano – Foto: Ministério da Saúde / DIvulgação

A médica Ártemis Kílaris, do ambulatório de Infectologia de Americana, afirmou ao LIBERAL que a letalidade presenciada nessa nova epidemia da dengue pode estar associada a uma maior gravidade dos sintomas.

“Cada ano em que a dengue se manifesta, há uma cepa do vírus prevalecendo. É o que estamos vivenciando [em 2022]. Os sintomas dos pacientes evoluíram com desidratação e queda importante nas plaquetas, o que indica maior gravidade”, disse.

“Apesar disso, observei que os óbitos ocorreram em pacientes que já tinham uma doença de base, que acabou se agravando”, completou Ártemis.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já para Raquel Silveira Stucchi, médica infectologista da FCM (Faculdade de Ciências Médicas) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o atraso no diagnóstico pode ser uma das razões pelas quais a dengue está sendo mais letal.

“Não se pensar em dengue logo no início, ou procurar tardiamente um atendimento pode influenciar”, afirmou. Até o momento, Americana contabilizou 3.282 casos confirmados, e Santa Bárbara 2.006. A situação levou o governo estadual a repassar R$ 439 mil para as cidades combaterem a doença.

A Prefeitura de Americana ressalta que os casos estão em queda e que, de maio para junho, a quantidade deve cair 50%.

“As medidas de prevenção e controle seguem sendo um trabalho do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), que consta de visitas domiciliares, vigilância de pontos estratégicos e o trabalho de informação à comunidade, incluindo uma parceria com a Secretaria de Educação, para que o assunto seja trabalhado em sala de aula”, informou.

A Prefeitura de Santa Bárbara afirmou que dois dos seis óbitos ocorreram em atendimento no município, e ressaltou que “o aumento de casos de dengue é uma realidade de todo o País”.

“Somente neste ano, foram aproximadamente 10 mil imóveis nebulizados e praticamente um terço do município coberto com nebulização acoplada, além de mais de 50 mil visitas realizadas para remoção de criadouros e orientações aos moradores. Também foram realizadas 18 palestras sobre ações de informação, educação e comunicação, envolvendo 600 pessoas”.