Americana e Santa Bárbara terão horário do comércio ampliado na sexta e no sábado

O comércio de Americana e Santa Bárbara d’Oeste terá horário ampliado durante a sexta-feira (12) e sábado (13) que antecedem o Dia das Mães, celebrado neste domingo (14). As demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), por outro lado, terão o funcionamento das lojas estendido apenas no sábado.

Em Americana, o comércio ficará aberto das 9h às 20h na sexta, enquanto no sábado o funcionamento será até as 20h. Para a ocasião, a Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) promoverá uma programação com atrações musicais e o início de uma promoção que irá durar até 2024.

Sombrinhas coloridas foram colocadas no Calçadão este mês – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Na sexta, haverá um sarau no cruzamento das ruas Fernando Camargo e 30 de Julho, e, no sábado, durante o dia, está programada uma apresentação do cantor Gustavo Martins no mesmo local. A cada R$ 50 em compras, o cliente receberá um cupom para participar da promoção “Espetáculo de Prêmios”, que terá o primeiro sorteio no dia 31 deste mês.

Para este ano, a Acia projeta um crescimento de 7% nas vendas. Já em Santa Bárbara, a ampliação será ainda maior na sexta, com funcionamento das 9h às 22h, enquanto no sábado o comércio abre das 9h às 18h. A Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) não anunciou atrações especiais.

As outras cidades da região terão funcionamento diferenciado apenas na véspera do Dia das Mães. Em Nova Odessa e Sumaré, as lojas abrem das 9h às 18h no sábado, mesmo horário praticado durante os outros dias da semana. Em Hortolândia, o horário no sábado será das 9h às 16h, com a possibilidade dos lojistas estenderem até 18h.

