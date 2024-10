Americana e Santa Bárbara têm repetição de confrontos nas eleições a prefeito deste ano

Os candidatos a prefeito em Americana e Santa Bárbara nas eleições de 2024 - Foto: Editoria de Arte/Liberal

Confrontos que marcaram as eleições municipais de 2020 voltarão a ser vistos nas urnas neste domingo (6). Chico Sardelli (PL) e Maria Giovana (PDT) vão se enfrentar em mais uma disputa pela Prefeitura de Americana, assim como Rafael Piovezan (PL) e Dr. José (União Brasil), em Santa Bárbara d’Oeste.

Em 2020, Chico, que estava no PV, venceu o pleito com 40.014 votos, o equivalente a 36,19%. A ex-vereadora Maria Giovana ficou em segundo lugar, com 29.562 votos, que correspondem a 26,74%.

Naquela ocasião, ao todo, havia nove candidatos. Neste ano, há apenas mais um: Engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil), que participa de seu primeiro pleito. Mas as pesquisas colocam mais uma vez Chico e Maria Giovana à frente, com vantagem para o atual prefeito.

Chico Sardelli (PL) – Foto: Divulgação Maria Giovana (PDT) – Foto: Leonardo Matos/Liberal Ricardo Pascote (União Brasil) – Foto: Divulgação

A mesma situação ocorre em Santa Bárbara, onde os dois mais votados em 2020 aparecem novamente como favoritos na corrida eleitoral deste ano. Nas eleições passadas, Piovezan, que representava o PV, obteve 747 votos a mais que o ex-vereador Dr. José, à época no PSD.

O atual prefeito conseguiu 39.519 votos. Seu adversário, por sua vez, recebeu 38.772. Piovezan teve 0,81 ponto percentual a mais: 43,15% para ele e 42,34% para Dr. José.

Assim como em 2020, existem outros dois candidatos na briga pelo comando do Executivo barbarense.

Dr. José (União Brasil) – Foto: Assessoria Dr. José/Divulgação Eliel Miranda (PSD) – Foto: Divulgação Rafael Piovezan (PL) – Foto: Divulgação Vanderlei Larguesa (PT) – Foto: Divulgação

Desta vez, Piovezan e Dr. José têm a companhia do ex-vereador Eliel Miranda (PSD) e de Vanderlei Larguesa (PT), que já foi eleito vice-prefeito e vereador, além de ter assumido a prefeitura após o afastamento do então prefeito Mário Heins, em 2012.

Alianças

Para essas eleições, Chico e Piovezan mudaram de partido e firmaram alianças com a direita.

Os dois conseguiram o apoio tanto do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que esteve em Americana e Santa Bárbara para filiá-los ao PL, quanto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Maria Giovana se manteve na mesma legenda, mas mudou sua base de apoiadores, agora composta por partidos mais alinhados à esquerda, apesar de ressaltar que sua candidatura é de centro. Sua coligação, que em 2020 tinha Patriota e Rede, desta vez conta com PT, PCdoB e PSB, além do PV, antigo partido de Chico.

Dr. José também teve mudanças. Além de ter trocado de sigla, ele passou a ter o apoio do Podemos, PMB, Agir, PSDB e Cidadania. Nas eleições anteriores, sua coligação contava com Patriota, Republicanos e Solidariedade, que não fazem mais parte de sua base.

O ex-vereador também se aliou a Marcos Fontes (União Brasil), que em 2020 era seu adversário e agora compõe sua chapa como vice.

Eleitorado

Americana – 182.544

Santa Bárbara – 137.930

Veja como foram as votações desde 2004

Americana

2020

Chico Sardelli (PV) – 36,19%

Maria Giovana (PDT) – 26,74%

Rafael Macris (PSDB) – 17,7%

Talitha de Nadai (PSD) – 4,91%

Major Crivelari (PSL) – 4,69%

Kim (Solidariedade) – 3,89%

Delegado Alfredo Ondas (MDB) – 3,54%

Lurdinha Ginetti (PT) – 1,33%

Adriano de Oliveira (Psol) – 1,01%

2016

Omar Najar (PMDB) – 72,71%

Erich Hetzl Junior (PDT) – 21,78%

Luciano Corrêa (PSD) – 3,56%

Dimas Zulian (Rede) – 1,94%

2014 (eleição suplementar)

Omar Najar (PMDB) – 75,5%

Welington Rezende (PRB) – 18,39%

Paulo Chocolate (PSC) – 6,14%

2012

Diego De Nadai (PSDB) – 57,33%

Omar Najar (PMDB) – 22,25%

Antonio Mentor (PT) – 20,42%

2008

Diego De Nadai (PSDB) – 36,44%

Antonio Mentor (PT) – 34,82%

Chico Sardelli (PV) – 28,04%

Ronaldo Moreno (PMN) – 0,7%

Omar Najar (PMDB) – 0% (Inapto)

2004

Erich Hetzl Junior (PDT) – 39,83%

Chico Sardelli (PFL) – 34,39%

Antonio Mentor (PT) – 24,45%

Ronaldo Moreno (PHS) – 1,31%

Santa Bárbara

2020

Rafael Piovezan (PV) – 43,15%

Dr. José (PSD) – 42,34%

Fabiano Pinguim (Podemos)- 9,43%

Marcos Fontes (PSL) – 5,09%

2016

Denis Andia (PV) – 54,65%

Zé Maria (DEM) – 22,22%

Mário Heins (Solidariedade) – 11,68%

Anízio Tavares (PRTB) – 5,95%

Joel Oliveira (PSDB) – 3,15%

Tonhão (PT) – 2,35%

2012

Denis Andia (PV) – 36,46%

Zé Maria (PSDB) – 28,14%

Mário Heins (PDT) – 14,53%

Larguesa (PT) – 13,38%

Luiz Romaninho (PTB) – 5,15%

Dedé Sartori (PMDB) – 2,34%

2008

Mário Heins (PDT) – 52,71%

Zé Maria (PSDB) – 47,29%

2004

Zé Maria (PSDB) – 42,63%

Mário Heins (PDT) – 33,15%

Alvaro Correa (PMDB) – 12,78%

Roberto Mantovani (PL) – 11,44%

