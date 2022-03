Americana e Santa Bárbara têm 1.327 vagas de emprego disponíveis

Americana e Santa Bárbara d’Oeste somam 1.327 vagas de emprego disponíveis nos municípios. Vagas são ofertadas pelo PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e pelo Desenvolve S.Bárbara.

Em Americana são 507 vagas, que podem ser conferidas no site da prefeitura em: www.americana.sp.gov.br/vagaspat. Os currículos devem ser cadastrados no mesmo site, em “Cadastre seu currículo para concorrer às vagas de emprego no PAT”.

Em Santa Bárbara estão disponíveis 820 vagas, ofertadas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos, graduação e pessoas com deficiência.

Os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve S.Bárbara, que está localizado na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, com RG, CPF e Carteira de Trabalho.

O órgão estará fechado nesta segunda e terça-feira (1º) de Carnaval. O atendimento será retomado na quarta-feira (2), das 9h às 16h.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco