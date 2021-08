Americana e Santa Bárbara são finalistas de prêmio do governo estadual

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste estão entre os 24 municípios finalistas na categoria “Cases Inovadores” do Programa Parcerias Municipais, do Governo do Estado de São Paulo. Nesta sexta-feira (13), o Estado vai premiar as iniciativas mais inovadoras desenvolvidas por cidades paulistas nas áreas de saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento social e desenvolvimento econômico.

Comitê de retomada econômica de Americana é um dos projetos finalistas do Estado – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

Americana concorre no desafio “Mitigar os impactos da pandemia na pobreza e geração de emprego e renda”, com o case “Comitê de retomada econômica”.

“Para nós é motivo de enorme satisfação. Isso mostra que nosso trabalho está sendo bem feito, e que estamos atentos a esse período difícil que o mundo todo está passando. Para momentos difíceis são necessárias respostas rápidas e precisas e foi pensando nisso que desenvolvemos esse programa de forma pioneira em nossa região”, celebrou a prefeitura.

Já o município vizinho, Santa Bárbara d’Oeste, concorre em dois desafios. O primeiro é no “Ampliação do acesso a creche”, com o case “Diagnóstico territorial para organização da demanda por creches”, e o segundo no desafio “Fortalecimento das redes de combate à violência sexual”, com o case “Sistema de Videomonitoramento”.

A Prefeitura de Santa Bárbara afirmou que trata-se de um reconhecimento de um amplo trabalho realizado nos últimos anos.

“É motivo de alegria a seleção das duas iniciativas. Com isso, Santa Bárbara d’Oeste viu a fila histórica das vagas de creche ser zerada e, com o sistema de videomonitoramento, a cidade ser apontada como a mais segura do Estado de São Paulo, de acordo com o Instituto Sou da Paz”, disse o município, em nota enviada ao LIBERAL.

Sobre recursos, que se conquistados serão utilizados para a incrementar ainda mais os programas já considerados referências, o município aguarda a classificação final do Parcerias Municipais, que deve ser formalizada nesta sexta.

Caso os municípios vençam os desafios em que foram inscritos, assinarão convênios de até R$ 350 mil com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. Os convênios são destinados a infraestrutura urbana, dependendo de cada prefeitura indicar quais serão as obras contempladas.

O programa prevê parcerias com o município com o objetivo de contribuir na melhoria da qualidade de vida dos habitantes e na redução de desigualdades regionais, com a orientação das ações para resultados efetivos e incentivando o trabalho em rede e cooperação regional.

Ao todo, 224 municípios cadastraram 723 cases inovadores. Em sua segunda edição, a iniciativa conta com 621 cidades inscritas no programa.

Os finalistas são: Americana, Borborema, Colina, Dois Córregos, Emilianópolis, Franco da Rocha, Guarulhos, Ilha Comprida, Indaiatuba, Itanhaém, Jacareí, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, Paraíso, Pedregulho, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Santos, Sorocaba, Suzano, Taguaí e Tarumã.

A premiação será entregue pelo governador João Doria, o vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, e o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.