Americana e Santa Bárbara recebem projeto Cidadania Itinerante

Iniciativa traz aos municípios um ônibus com uma série de serviços gratuitos aos cidadãos

Americana e Santa Bárbara d’Oeste recebem nos próximos dias o Projeto Cidadania Itinerante, do Governo do Estado de São Paulo. A iniciativa traz aos municípios um ônibus com uma série de serviços gratuitos aos cidadãos.

Entre os serviços estão agendamento de 2ª via de RG, solicitação de 2ª via de documentos, certidões de nascimento, casamento e óbito, atestado de antecedentes criminais e carteira de trabalho digital no celular.

Entre os serviços estão agendamento de 2ª via de RG, solicitação de 2ª via de documentos atestado de antecedentes criminais e carteira de trabalho digital – Foto: Divulgação

Em Santa Bárbara, a ação começou nesta terça e continuará até o próximo sábado, na Praça Central, e na sexta e sábado na Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa.

Em Americana, ocorre na próxima terça (23) e quarta (24), das 10 às 16h, em frente à Congregação Cristã no Brasil, na Av. Chalil Miguel Onsi, 249, no Jardim América 2.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Já nos dias 25, 26 e 27, o atendimento será na Praça Oscar Ignácio de Souza, na Rua das Rosas, na Cidade Jardim, também das 10 às 16h.