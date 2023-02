Americana e Santa Bárbara recebem ônibus para transporte escolar

Ghizini e Chico estiveram presentes em Jundiaí nesta segunda-feira – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste receberam novos ônibus escolares do Governo de São Paulo nesta segunda, em solenidade realizada em Jundiaí. Cada cidade foi beneficiada com um veículo.

O ônibus recebido por Americana é da marca Mercedes-Benz, tem capacidade para 29 passageiros e conta com adaptação para transporte de crianças com deficiência. De acordo com o Estado, o veículo vale R$ 237,8 mil.

Na cerimônia, o governo estadual entregou, ao todo, 73 novos ônibus escolares para 65 municípios. O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), discursou em nome dos gestores presentes.

O secretário de Educação da cidade, Vinicius Ghizini, também marcou presença. “Trata-se de um ônibus moderno, de alta qualidade, adequado para o transporte dos nossos alunos, e adaptado para atender com segurança e conforto as crianças com deficiência”, disse.