Americana e Santa Bárbara recebem cerca de 16 mil vacinas para a segunda dose

Governo do Estado fez alerta na semana passada para os pendentes da segunda dose – Foto: Divulgação/Prefeitura de Americana

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste receberam nesta quinta-feira (2), juntas, cerca de 16 mil vacinas para a segunda dose contra o coronavírus (Covid-19).

Foram entregues pelo Governo do Estado uma remessa com 8.653 imunizantes para Americana e outro lote com 7.299 doses para Santa Bárbara.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, foram recebidas 3.318 doses da vacina da Pfizer, 2.465 da AstraZeneca e 2.870 da CoronaVac.

Nesta sexta-feira (3), o esquema de vacinação será o seguinte em Americana: receberão a primeira dose, adolescentes com 15 anos ou mais, gestantes, portadores de comorbidade, portadores de deficiência permanente e profissionais da Educação.

A segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

O agendamento deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Em Santa Bárbara, foram 7.299 doses da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer. A prefeitura não detalhou a quantidade de cada tipo de imunizante.

A campanha no município segue para os mesmos grupos de Americana, em três pontos, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento.

São eles: ginásios municipais Djaniro Pedroso, no Centro; e Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco; e a Casa de Maria, no Jardim das Laranjeiras.