Americana e Santa Bárbara oferecem 270 vagas de emprego

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador de Americana e Santa Bárbara d’Oeste estão com 270 vagas abertas de emprego para diversas áreas, a partir desta segunda-feira (5).

Em Americana, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana tem 65 vagas de emprego. Há 20 vagas para operador de expedição. Todas as oportunidades podem ser conferidas no site da prefeitura, onde o interessado pode cadastrar e enviar seu currículo.

Classimais: clique aqui e confira as vagas anunciadas no classificado do LIBERAL.

Já em Santa Bárbara, são 205 vagas de emprego disponíveis com carteira assinada. As vagas são para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, podendo ser encerradas sem aviso prévio.

O interessado deve entrar em contato via telefone ou WhatsApp (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O candidato deve informar dados do RG, CPF e Carteira de Trabalho.