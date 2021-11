Americana e Santa Bárbara liberam dose de reforço para toda população

Seguindo recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, as prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste decidiram liberar a aplicação da terceira dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) para toda a população acima de 18 anos.

Em Americana, a vacinação começa já nesta quinta-feira (18), mediante agendamento prévio no site ou por livre demanda (sem agendamento). Para receber a dose de reforço, o munícipe deve ter intervalo de, no mínimo, cinco meses da segunda dose. Já em Santa Bárbara, que não exige agendamento, a aplicação teve início nesta quarta-feira (17), também com o intervalo mínimo da segunda dose para a terceira de cinco meses.

Americana

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a dose de reforço será do laboratório Pfizer, com exceção dos idosos que também poderão receber a CoronaVac, cujo imunizante já está contemplado para esse público-alvo.

Nesta quinta-feira (18) a campanha segue com aplicações de segunda e terceira doses, com e sem agendamento. A vacina será oferecida no Colégio Visão, à Rua Fernando de Camargo, nº 611 – Centro, das 8h30 às 13h (CoronaVac) e na Unisal (Pfizer e AstraZeneca), localizada na Avenida Cillos, n° 3.500 – Parque Universitário, das 8h30 às 15h30.

No caso da primeira dose, esta será oferecida apenas sem agendamento, bastando que os moradores procurem por um dos postos de vacinação.

A medida não vale, por enquanto, para a vacina Jansen porque aguarda atualização do documento técnico da Secretaria Estadual de Saúde

Santa Bárbara

A imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 16h30, nos ginásios “Djaniro Pedroso” (Rua Prudente de Moraes, 250, no Centro) e “Mirzinho Daniel” (Rua Bororós, s/nº, no Jardim São Francisco) e na Casa de Maria (Rua Mococa, 510, no Jardim das Laranjeiras).

Para a dose adicional, pessoas acima de 18 anos, idosos e imunossuprimidos devem apresentar o cartão de vacinação contendo a informação das duas doses da vacina aplicadas, CPF e documento com foto, além de comprovante de endereço.

Além dos documentos acima, os profissionais de Saúde aptos a receber a dose adicional precisam apresentar também o comprovante de endereço do município em seu nome e/ou comprovante de vínculo em serviço de saúde, e os profissionais da Educação o comprovante de vínculo em serviço de educação do Município.

A prefeitura de Santa Bárbara reforça ainda que as pessoas que já tomaram a primeira dose devem se atentar ao prazo para aplicação da segunda dose. Apenas após receber duas doses da vacina da CoronaVac, da Pfizer ou da AstraZeneca é possível completar o esquema vacinal.