Americana e Santa Bárbara esperam 16 mil pessoas em cemitérios no Dia de Finados

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste esperam 16 mil visitantes nos cemitérios das duas cidades nesta quinta-feira (2), Dia de Finados.

Movimento no Cemitério da Paz (Cabreúva), em Santa Bárbara, no feriado de 2022 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em Americana, a expectativa é de que, ao todo, 10 mil moradores compareçam nos cemitérios da Saudade e Parque Gramado, segundo a administração municipal.

Em Santa Bárbara, os cemitérios da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva) devem receber, no total, 6 mil pessoas, de acordo com o Executivo.

Neste ano, o município ampliou o horário de visitação, que será das 7h às 17h. Porém, o atendimento na parte administrativa ocorrerá dentro do expediente normal de trabalho, das 8h às 17h.

No caso do Cemitério Central, haverá interdição parcial de meia faixa da Avenida Pérola Byington. A Avenida da Saudade, do Cabreúva, terá bloqueio total apenas no sentido bairro-Centro. Já no sentido Centro-bairro, o trânsito fluirá normalmente. Portanto, os moradores do Residencial Furlan e Jardim Batagin podem acessar o Centro via Rua Barão de Mauá.

Tanto a Prefeitura de Americana quanto a de Santa Bárbara decretaram ponto facultativo na sexta-feira. Porém, o decreto não vale para setores que prestam serviços essenciais, que também serão mantidos no feriado.