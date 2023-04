Americana e Santa Bárbara ampliam aplicação da vacina bivalente contra Covid-19

Americana passou a disponibilizar, nesta segunda-feira (3), a vacina bivalente contra Covid-19 para pessoas de 12 anos ou mais com comorbidade. Em Santa Bárbara d’Oeste, a aplicação para essa faixa etária começa nesta terça. As informações foram divulgadas pelas respectivas prefeituras.

Para ter direito à vacina, os interessados precisam ter recebido pelo menos a segunda dose do esquema básico.

Em Americana, imunização para essa faixa etária começou nesta segunda – Foto: Secom / Divulgação

Em Americana, os moradores podem ser vacinados em qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde), de segunda a sexta, das 8h30 às 15h.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, não há mais a necessidade de comprovação médica, por meio de relatório, sobre a doença crônica do indivíduo. Basta apenas que ele afirme ter alguma das comorbidades (veja abaixo a lista).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Santa Bárbara, por outro lado, a pessoa precisa comprovar sua condição por meio de relatório, receita ou carta médica. A prefeitura também exige a apresentação de comprovante de endereço no nome, CPF ou o comprovante de que a dose de reforço ou a última dose do esquema básico da vacina foi aplicada em Santa Bárbara, além de documento com foto.

A vacinação também ocorre de segunda a sexta nas UBSs, sem agendamento prévio. Os horários variam de uma unidade para a outra, conforme lista abaixo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Além das pessoas com comorbidades, a imunização com a vacina bivalente no município também segue disponível para profissionais de saúde, pessoas com deficiência a partir de 12 anos, gestantes e puérperas (45 dias após o parto), pessoas de 60 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência a partir de 12 anos e seus trabalhadores, e pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais.

O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes é a partir de quatro meses da última dose de reforço ou da última dose do esquema básico.

Veja quais são as comorbidades:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

HAR (Hipertensão Arterial Resistente ()

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

IC (Insuficiência Cardíaca)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down e outras Síndromes genéticas

Doença hepática crônica

Confira os locais e horários de aplicação em Santa Bárbara: