Americana e Santa Bárbara aderem a programa estadual que financia obra para infraestrutura

As prefeituras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste aderiram ao programa estadual lançado pelo Governo de São Paulo nesta segunda-feira (30), que dá linhas de crédito e permite aos municípios o financiamento de obras para investimentos na infraestrutura.

A Prefeitura de Americana revelou que fez a inscrição. “Encaminhamos o programa para ciência e as devidas providências de levantamento de projetos ao Secretário de Obras e Serviços Urbanos, bem como ao Superintendente do DAE – Departamento de Água e Esgoto”.

A Prefeitura de Santa Bárbara diz que avaliará as condições e os projetos permitidos para dar mais detalhes sobre o investimento.

A Prefeitura de Sumaré informou que a Secretaria de Finanças irá analisar as diretrizes do programa.

As prefeituras de Hortolândia e Nova Odessa também foram indagadas se vão aderir ao programa, mas ainda não se pronunciaram.

O programa

O programa Desenvolve Municípios é desenvolvido em parceria com o banco Desenvolve SP. “É o maior programa de financiamento já realizado pelo Governo de SP. Estamos disponibilizando R$ 1 bilhão para créditos aos municípios, para novos projetos de infraestrutura urbana”, disse o governador João Doria (PSDB).

O programa oferecerá condições especiais de juros e prazos. As cidades poderão financiar serviços de pavimentação, recapeamento e iluminação pública.

As condições incluem 8 anos de prazo, com 2 anos de carência e juros de Selic + 3% ao ano. A linha de crédito está disponível no site do governo estadual.

O Desenvolve Municípios contará com a avaliação prévia da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que receberá as demandas das prefeituras. O Desenvolve SP realizará a análise de crédito e a documentação.

Aprovado, o recurso será repassado para a obra ou aquisição pretendida.



Todas as cidades com mais de 50 mil habitantes (ao menos mais de 100 dos 645 municípios do estado) poderão aderir ao programa e pleitear o financiamento.

As prefeituras devem inscrever seus projetos para análise pelo site www.desenvolvesp.com.br até 20 de setembro.



O Desenvolve SP disponibiliza também outras duas linhas com juros subsidiados aos municípios, para financiamento de estruturas de coleta e tratamento de esgoto e para compra de veículos e tratores.