Americana e região terão mais 17 escolas com ensino técnico em 2025

Escola Professor Ary Menegatto é uma das escolas de Americana que oferece ensino técnico - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A Seduc (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) anunciou nesta terça-feira (16) que, em 2025, mais 17 escolas estaduais de Americana e região vão contar com cursos técnicos para alunos interessados.

A expansão faz parte do programa Educação Profissional Paulista, do qual 31 unidades dos municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) já fazem parte.

Segundo o Estado, Sumaré passará a ter o maior número de unidades participantes do programa, com 13 (hoje tem 6). Na sequência vem Hortolândia com 12 (tem 5), Americana com 10 (tem 9), Santa Bárbara d’Oeste com 9 (tem 8) e Nova Odessa, com 4 (tem 3). Os nomes das novas integrantes não foram informados.

Também há expectativa de alcançar 3,3 mil alunos matriculados na RPT, sendo a maior parte em Americana, com 927.

Entre as principais escolas da cidade estão a Prefeito Antonio Zanaga, Professor Ary Menegatto, Professora Maria do Carmo Augusti, Professora Niomar Apparecida Mattos Gobbo Amaral Gurgel, Professora Leny Apparecida Pagotto Boer e Professora Ornella Rita Ferrari Sacilotto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Cursos

Para o ano que vem, serão oferecidos nove cursos: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Ainda há turmas em parcerias com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

A carga horária será de 1 mil e 1,2 mil horas. Terão prioridade os estudantes já matriculados nas unidades em que as vagas serão ofertadas.

“Os alunos que fazem o ensino técnico têm quatro, cinco pontos percentuais a mais de frequência escolar e desempenho melhor nas avaliações”, disse o coordenador pedagógico da Seduc, Daniel Barros.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Opções

Lançado em 2023, o Educação Profissional Paulista está dentro do Itinerário Formativo, que tem duas modalidades: o ensino técnico, correspondente ao programa, e o acadêmico, ou seja, os alunos se aprofundam em determinada área escolhida pela escola ou no estudo para vestibulares.

As inscrições deste ano ainda não foram abertas, mas as opções podem ser consultadas no site “Ensino Médio Paulista”, do governo estadual. No endereço eletrônico também há informações sobre grades de horário.

Além disso, a Seduc abriu processo seletivo para contratação temporária de professores do programa, sendo que as provas objetiva e discursiva estão marcadas para 29 de setembro.

As inscrições, com taxa de R$ 49, podem ser feitas até 5 de agosto neste site.

A remuneração dos professores selecionados é de R$ 5.300 para jornada de 40 horas semanais e de R$ 3.312,50 para jornada de 25 horas semanais.