Americana e região podem ter mínima de 6ºC na próxima semana

As cinco cidades que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) podem registrar temperaturas mínimas de 6ºC, na próxima quinta-feira (19), e máximas de até 23ºC, durante toda a semana, de acordo com previsão do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Segundo explicação da meteorologista Ana Maria Heuminski de Ávila, do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp, a região vai receber uma frente fria acompanhada de uma massa de ar de origem polar.

Temperatura deve despencar na região na próxima semana – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Hoje temos nebulosidade, no domingo chove forte, segunda e terça com um pouquinho de nebulosidade e temperaturas máximas já diminuindo desde domingo. Teremos, sim, uma queda acentuada nas temperaturas na quarta-feira e quinta-feira”, explicou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Se os municípios registrarem essas temperaturas como mostra a previsão, elas serão as mais baixas de 2022. Na semana passada, em outra passagem de frente fria pela região, Sumaré foi a cidade que, em comparação com os municípios vizinhos, marcou a menor temperatura de 2022, às 5h40, quando os termômetros chegaram a 10,3ºC.

“Em 2021, no dia 25 de maio, tivemos uma massa de ar que provocou declínio acentuado nas temperaturas e essa [da próxima semana] deve se assemelhar ao ano passado”, disse a meteorologista.

Ainda segundo informações da especialista, as temperatura baixas devem seguir até o fim da semana que vem.