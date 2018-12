Americana e NO recebem premiações do Programa ‘Município Verde-Azul’

Representantes de Americana e Nova Odessa estiveram em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes na quinta-feira (20), para receber do Governo Estadual a premiação do Programa “Município Verde-Azul”. Americana ficou em 10º lugar do ranking dos 644 municípios participantes de todo e Estado com nota 90.31, enquanto Nova Odessa conquistou o 32º lugar, pontuando 85,63.

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Programa tem o objetivo de medir e fomentar o desenvolvimento sustentável. O projeto confere, anualmente, uma nota ambiental aos municípios paulistas, que vai de zero a 100. Foto: Assessoria de Imprensa / Prefeitura de Americana

Para a pontuação, são levadas em consideração dez diretivas, nas quais se avaliam ações nas áreas de esgoto tratado, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, cidade sustentável, gestão das águas, qualidade do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental.

De acordo com informações da administração municipal, Americana foi homenageada e está entre as cinco cidades que conseguiram atingir a pontuação necessária durante os 10 anos do programa. “Todo esforço na obtenção do certificado é fruto da consciência ambiental que nós temos enquanto órgão público. Tenho certeza que todo trabalho do Meio Ambiente está no caminho certo e essa certificação apenas comprova isso”, disse o prefeito Omar Najar.

Já a prefeitura de Nova Odessa informou que trata-se da melhor colocação no ranking estadual em toda a história do município.“Da 323ª colocação, em 2013, a cidade chegou a ser 39ª por duas vezes e agora alcança o 32º lugar, com 85 pontos. O título de ‘Paraíso do Verde’ nos foi dado muitos anos atrás, pela quantidade de árvores. Mas nos últimos anos avançamos muito, com as boas práticas ambientais adotadas”, destaca a diretora, Fernanda Dagrela.